Cosa mangiare e bere al bar?

Si può fare colazione al bar senza mettere troppe calorie? Eppur vero che la colazione è il carburante essenziale per poter affrontare un nuovo giorno, ma ciò non significa che bisogna fare il pieno di cornetti, dolci farciti per apportare calorie. Basta fare attenzione a ciò che si mangia, alimenti sani e poco calorici, senza abbuffarci di biscotti e cornetti. E’ vero che nessuno sa rinunciare al croissant farcito al cioccolato, ma sapete quante calorie contiene un cornetto vuoto?

Il croissant vuoto che un peso medio di 45-50 g apporta circa 200 calorie, se lo gustate farcito c’è un incremento di 30 calorie circa, per non parlare della crema al cioccolato che apporta 60 calorie in più.

Il problema non sussiste se si fa colazione ogni tanto al bar, ma se viene fatta ogni giorno, i chili di troppo si noteranno subito, appena salite sulla bilancia.

Se siete a dieta o volete comunque consumare la bar la colazione, potete farlo anche senza ingrassare, basta porre attenzione al momento della scelta. L’importante è concedersi questo piacere non più di 2 volte a settimana.

Potete quindi scegliere, un croissant vuoto, o ai cereali senza farcitura, oppure optare per la crostata integrale alla marmellata. Non solo spesso alcuni bar si sono adeguati, infatti propongono anche dei piatti di frutta fresca o secca. Molti nutrizionisti consigliano di mangiare a colazione la frutta fresca e di stagione. La frutta contiene acqua, vitamine, fibre e antiossidanti. In alternativa anche i frullati e spremute preparate al momento e non succhi di frutta confezionati che sono poveri in frutta ma ricchi in zuccheri.

Per accompagnare i croissant o dolci potete scegliere anche una tazzina di caffè o del latte, ma scopriamo come.

Potreste bere una tazzina di caffè amaro o con pochissimo zucchero, e non la bustina intera che viene portata a tavolino. Il cappuccino o latte macchiato non è per nulla consigliato, in quanto il latte che utilizzano al bar è al 90% intero, quindi più calorico e con maggior apporto di grassi. Per non parlare del cappuccino che il latte viene schiumato, si ingloba aria e potrebbe gonfiare la pancia. Se la colazione si consuma al bar ogni tanto va anche bene se viene fatta frequentemente no. In particolar modo le persone che soffrono di colon irritabile, possono scegliere il latte non schiumato.

Oppure ovviate il problema scegliendo lo yogurt bianco, che ormai è possibile trovarlo in tutti i bar. Lo yogurt è un alimento che apporta diversi benefici, non solo rafforza il sistema immunitario, ma produce antibiotici naturali, stimola l’attività intestinale contrastando la stitichezza e riequilibra la flora batterica intestinale.

Il tè potrebbe essere un’alternativa al caffè e latte.

Consigli per una colazione perfetta

Non rinunciata alla colazione, ogni tanto potete concedervi la colazione al bar, l’importante che le regole da rispettare siano pochi zuccheri e mangiare poco. Ecco alcuni consigli da seguire per una colazione salutare, anche al bar.

Non fare mai una colazione in fretta : rilassatevi e prendetevi del tempo, per l’organismo è benefico.

: rilassatevi e prendetevi del tempo, per l’organismo è benefico. Evitate troppi zuccheri: non eccedete nelle quantità, potete anche utilizzare lo zucchero di canna o dolcificanti che sostituiscono lo zucchero bianco.

non eccedete nelle quantità, potete anche utilizzare lo zucchero di canna o Non mangiare troppo: non eccedete, talvolta la vetrinetta del bar è piena di dolci invitanti, non lasciatevi tentare!

non eccedete, talvolta la vetrinetta del bar è piena di dolci invitanti, non lasciatevi tentare! Variare: la parola magica, questa vale per tutti i pasti, mangiare sempre le stesse cose ci fa annoiare, ogni giorno cambiate, così la colazione sarà più bella.

La colazione è importante farla, non si deve mai rinunciare, scopri alcune ricette da preparare a casa facilmente con ingredienti semplici, cliccate qui.