Lina Sastri, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Lina Sastri, chi è? Età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attrice e cantante italiana.

Lina Sastri è un’attrice e cantante italiana. Con una grande carriera alle spalle, si è divisa tra cinema, televisione e teatro, ma chi è davvero Lina Sastri? Quanti anni ha? Quando ha cominciato a lavorare? Andiamo a scoprire tutto su di lei.

Lina Sastri: età, altezza e vita privata

Nome: Pasqualina Sastri

Data di nascita: 17 novembre 1950

17 novembre 1950 Età: 66 anni

66 anni Segno zodiacale: scorpione

Professione: attrice e cantante

Luogo di nascita: Napoli

Napoli Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram ufficiale: @lina_sastri

Sito Ufficiale: linasastri.it

Lina Sastri nasce il 17 novembre 1950 a Napoli. E’ cresciuta nel quartiere Vicaria, ha un fratello. I suoi genitori, avendo la seconda elementare, non hanno voluto che studiasse. Il padre, dopo aver abbandonato la famiglia, si trasferisce in Brasile dove ha incontrato altre due donne dalle quali ha avuto altri due figli che Lina non ha mai conosciuto. Il padre è morto in Brasile e non ha mai visto uno spettacolo della figlia mentre la madre Ninetta, invece, si è ammalata di Alzheimer.

A 17 anni lascia Napoli e si trasferisce a Roma dove s’innamora perdutamente del teatro. La prima storia d’amore risale al periodo prima del successo. Con il suo primo fidanzato viveva in un sottoscala. Poi arrivò il pittore e scultore Kocochinski. Si è sposata un uomo argentino di nome Ruben quando aveva 35 anni. Il matrimonio finì dopo sei mesi. Attualmente è single e non ha avuto figli.

La carriera

Lina Sastri ha esordito nel cinema con La bella Otero. Il primo ruolo importante arriva con il film film Il prefetto di ferro. Recita poi nei film Ecce bombo di Nanni Moretti, Segreti segreti di Giuseppe Bertolucci, Mi manda Picone di Nanni Loy, L’inchiesta di Damiano Damiani e Vite strozzate di Ricky Tognazzi. Ha lavorato molto a teatro con artisti come Eduardo De Filippo e Armando Pugliese.

Si è affermata anche come cantante e nel 1992 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Femmene ‘e mare. Nel corso della carriera ha portato a casa grandi riconoscimenti come il premio Curcio, David di Donatello e Nastri d’argento.

A settembre 2020 ha decido di mettersi in gioco partecipando a Ballando con le stelle.