Rosalinda Celentano: eta, altezza, carriera e vita privata

Rosalinda Celentano, chi è la figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Rosalinda Celentano è un’attrice italiana nonchè figlia di due grandi artisti come Claudia Mori e Adriana Celentano, ma chi è davvero Rosalinda Celentano? Quanti anni ha? Come ha mosso i primi passi nel mondo della danza? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Rosalinda Celentano: età, altezza e vita privata

Nome : Rosalinda Celentano

Data di nascita : 15 Luglio 1968

Età : 52 Anni

Segno zodiacale : Cancro

Professione : Attrice e ex cantante

Luogo di nascita : Roma

Altezza : 1,73 cm

Peso : informazione non disponibile

Tatuaggi : non sono visibili sul suo corpo tatuaggi

Profilo Instagram ufficiale: @rosalinda_cel

Rosalinda Celentano è nata a Roma il 15 luglio 1968. Ha due fratelli: Rosita Celentano e Giacomo Celentano, lei è la più piccola. È anche cugina della maestra di danza, insegnante storica Amici, Alessandra Celentano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rosalinda è una persona molto riservata. Ha avuto una lunga relazione con l’attrice Simona Borioni. La Celentano ha affrontato un periodo duro di cui ha parlato ai microfoni di Eleonora Daniele a Storie Italiane:

“Ho affrontato la depressione ma dopo 51 anni ne sono uscita, possiamo dire così. La natura non cambia: migliora o si aggrava. A me piacerebbe vivere di musica, poesia, arte.. quando vedo i ragazzi con i cellulari è una cosa che mi spaventa. Mi è stata vicina in questo periodo l’attrice Euridice Axen, e bisogna sempre ringraziare chi ti abbraccia sinceramente”.

La carriera

Rosalinda ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica partecipando al Festival di Sanremo con il brano L’età dell’oro. Dopo l’esperienza musicale, la figlia di Adriano Celentano ha deciso di tuffarsi nel mondo della recitazione diretta da Pino Quartullo, Giuseppe Bertolucci, Wilma Labate e Renato De Maria. E nel 2002 ha vinto il Globo d’oro come miglior attrice esordiente per il film Paz!

Lavora anche nel film di Mel Gibson La passione di Cristo in cui interpreta il ruolo di Satana, ruolo che le ha fatto vincere il Global Festival Film di Ischia ed ottenere una nomination ai Nastri d’argento 2005.

Si dedica anche alla pittura, alla scultura e ha partecipato ad alcuni videoclip musicali come Kamasutra di Paola & Chiara e Pazzo di lei di Biagio Antonacci. A settembre 2020 è nel cast di Ballando con le stelle.