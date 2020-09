Acqua micellare: come utilizzarla nel modo giusto

Acqua micellare come utilizzarla nel modo corretto? Perchè non può mancare nel nostro beauty? Scopriamo i benefici di questo prodotto di cosmesi.

Spesso si sente parlare di acqua micellare per la cura del viso, ma non sempre si utilizza nel modo corretto. Non è un prodotto nuovo, ma bensì degli anni ottanta, utilizzato per le modelle dai make up artist. Si trova in commercio facilmente è una lozione detergente a base di acquosa un alleata per molte donne. In passato i make up artist l’utilizzavano per rimuovere velocemente il trucco tra una sfilata ed un’altra. Cerchiamo di capire come utilizzare al meglio l’acqua micellare e quali sono i benefici per la pelle.

Benefici dell’acqua micellare

L’acqua micellare cosa è ? Come si utilizza e quali sono i principali benefici per la pelle? Innanzitutto specifichiamo che l’acqua micellare è dunque una soluzione a base acquosa e non oleosa. Si chiama micellare perchè nella soluzione acquosa sono sospese delle micelle, piccole sfere.

E’ un prodotto di cosmesi molto delicato che rimuove non solo il trucco, ma anche il sebo, donando alla pelle del viso uno splendore unico. Si consiglia di utilizzarlo perchè offre dei vantaggi, non solo è costituito da una base acquosa e non oleosa, è più delicato e molto veloce. Non è necessario risciacquare, ma se volete potete utilizzando un detergente naturale. Una soluzione perfetta per chi ha pochissimo tempo a disposizione e non può dedicare molto tempo al viso.

L’acqua micellare è una soluzione veloce, economica e facile da utilizzare, tutto ciò è reso possibile alle micelle. Non solo altro che particelle composta da una parte idrofila, amica dell’acqua, e da un’altra parte idrofoba, amica del grasso.

Quindi riescono ad eliminare lo sporco, trucco, basta applicare qualche goccia su un dischetto struccante. Cosa succede nel momento in cui pulite il viso con l’acqua micellare? Le micelle non fanno altro che legarsi al sebo o eventuali residui di smog, presenti sulla pelle. Di conseguenza lo catturano e rimuovono per bene.

Non solo ha dei benefici l’acqua micellare, in quanto è consigliato a tutti i tipi di pelle anche le più sensibili, grazie alla sua formulazione. Infatti non contiene sostanze profumate, alcoliche e saponi.

Beh che dire un prodotto indicato per le pelli sensibili, se si presta attenzione si riesce anche a rimuovere bene il trucco nella zona occhi. Possiamo definire un mix perfetto perchè è fresco come l’acqua, ma agisce con l’efficacia di un olio detergente. Ma al tatto la pelle non sarà oleosa.