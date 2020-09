Carta forno, non solo per le pietanze: ecco gli usi alternativi

Avete mai pensato alla carta forno per le pulizie di casa? Oggi vi diremo come usarla per un’efficacia sorprendente.

Non è solo l’ideale per proteggere le teglie quando andiamo ad infornare le nostre pietanze, è molto utile anche contro la ruggine ed il calcare: vediamo come utilizzarla in modo alternativo e tutti gli step da seguire.

Non solo per infornare pietanze

Ogni qualvolta ci dedichiamo alla preparazione di dolci, pizze, pane ecc.. usiamo la carta forno da poggiare su teglia di qualsiasi tipo per poi andare ad adagiare le pietanze appena preparate. Non tutti sanno però sanno che la carta forno ha una composizione tale che può rivelarsi molto utile ed efficace non solo come uso da cucina ma anche per tante altre faccende di casa. Gli usi alternativi della carta forno sono davvero molti, ecco a voi qualche piccolo trucco per utilizzarla al meglio nella pulizia.

Sappiamo benissimo che la carta forno e ci risulta molto molto utile quando ad esempio compriamo delle pentole nuove e vogliamo separarle per evitare di danneggiarle e quindi utilizziamo un velo di carta forno tra un’una pentola è l’altra, questo servirà per proteggere le pentole da possibili graffi o danneggiamenti di vario tipo, ci sono anche molti modi per riuscire a foderare al meglio una teglia con carta forno.

Sapevamo già, magari non tutte, solo qualcuna di noi, che può essere usata anche come un’alternativa all’imbuto se non ne abbiamo uno in casa. Possiamo prendere tranquillamente un foglio di carta forno arrotolandolo e dandogli la forma di un cono, lasciare una piccola apertura sulla punta per renderlo più solido, poi possiamo fissare il cono di carta con un pezzetto di scotch e utilizzarlo per travasare qualsiasi alimento. Molto efficace proprio perché la carta forno è impermeabile e quindi l’alimento difficilmente riuscirà a fuoriuscire.

Usi alternativi

Abbiamo visto ancora come la carta forno si possa utilizzare come alternativa alla classica carta regalo , se avete un oggetto da impacchettare e destinare ad un vostro caro per una ricorrenza, vi basterà aggiungere alla carta forno, un fiocco, un nastro oppure dello spago ma anche della iuta arrotolata, per ottenere una confezione altrettanto elegante e originale.

Se avete appena lavato il microonde e volete evitare di sporcare le pareti interne, potete fissare della carta forno all'interno o usarla ancora meglio per coprire il recipiente che andrete ad infornare.

In frigorifero si può sostituire tranquillamente ai sacchetti di plastica se non gli abbiamo a disposizione, avvolgendo gli alimenti e unendo i lembi della carta .

La carta forno serve anche per lucidare l'acciaio, è proprio a tal proposito entriamo nel vivo di questo efficace uso alternativo. Infatti, è possibile rendere i rubinetti molto più lucidi, soprattutto le parti in acciaio, dopo averli strofinati con della carta forno, ovviamente l'operazione va seguita dopo aver pulito e asciugato accuratamente i i sanitari. Questo accade perché la carta forno rilascia un lieve strato di paraffina che fa scivolare l'acqua così da lasciare le superfici pulite più allungo.

Ma vediamo ora l’ulteriore uso straordinario che se ne può fare:

Appurato che sia un efficace rimedio per eliminare gli aloni di calcare creerà anche una patina protettiva su ogni oggetto prevenendo anche nuove e macchie. Inoltre, possiamo utilizzarla anche per la tenda della doccia, infatti, se questa non scorre in modo fluido, possiamo strofinarla sul tubo dove scivola la tenda stessa con i suoi anelli e non avremo più nessun tipo di problema.

Ma non finisce qui, perché la carta forno può riuscire ad ostacolare anche la formazione della ruggine poiché è possibile passarla o meglio strofinarla sulle parti di metallo, questo farà sì che i vostri strumenti casalinghi risultino molto più brillanti e che mantengano il loro colore originario garantendo una corretta manutenzione.