Ludovica Valli, ex di Uomini e Donne, dopo aver annunciato di essere incinta ha pubblicato l’ecografia, svelando come ha raccontato tutto al fidanzato.

Ludovica Valli è una delle ex troniste più famose ed apprezzate dal pubblico di Uomini e Donne. Nelle scorse ore, la sorella minore di Beatrice Valli ha annunciato ai suoi fedeli sostenitori di essere in dolce attesa.

Lei e il suo compagno Gianmaria sono pronti a diventare genitori e, in particolar modo lei, ci tengono a condividere questa gioia con i fan. Tant’è che sul profilo Instagram di lei, oltre al video in cui annuncia la gravidanza, c’è anche la seconda ecografia fatta al piccolo, di cui ancora non si conosce il genere.

Ludovica Valli di Uomini e Donne ha pubblicato l’ecografia su Instagram emozionando tutta quella fetta di pubblico che la seguono, ora sui social, fin dal suo debutto al Trono Classico, ma non solo. Ludovica ha fatto ancora di più, raccontando agli utenti della rete le sensazioni che sta provando in queste ore, da quando si è accorta che una vita sta nascendo dentro di lei, e di come ha raccontato al suo compagno Gianmaria di essere in dolce attesa.

Ludovica Valli di Uomini e Donne: come ha annunciato al suo compagno di essere incinta

Ludovica Valli ha rivelato che nel momento in cui si è recata con il suo compagno a fare la seconda ecografia non ha avuto modo di poter catturare molti attimi di quel momento, è riuscita a fare soltanto un paio di foto e un piccolo video, in quanto invece di restare in silenzio per l’emozione provata è scoppiata in una sonora e contagiosa risata.

“Volevo raccontarvi che durante il momento in cui ho fatto questa seconda ecografia, sono riuscita a fare solo un paio di foto e un mini video” ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne, che di recente aveva confidato ai suoi followers di avere alcuni problemi di salute. “Nella clip, il ginecologo ci fa sentire il battito e io non me ne sto in silenzio ma faccio una risata fortissima“ prosegue Ludovica. “E’ stata quell’emozione che per la prima volta non si è trasformata in pianto” ha aggiunto.

“L’unico video che ho di quel momento è il suono del suo cuoricino e in sottofondo si sente la mia risata” ha spiegato la sorella di Beatrice Valli. “Ogni volta che faccio l’ecografia, sento il mio cuore uscire dal petto e le mie gambe iniziano a tremare” ha concluso. “Per non parlare della mia voce che viene a mancare” ha aggiunto e questo retroscena fa ancora di più emozionare i fan se pensano al momento in cui lei ha svelato a Gianmaria, il suo compagno, di essere incinta.

“Lui mi ha sempre guardata con quegli occhioni verdi, come se fossimo la cosa più bella del mondo“ ha confidato Ludovica. “Mi sono sempre detta che il giorno in cui dovevo annunciare la gravidanza, lo avrei fatto in modo pazzesco ma purtroppo non sono riuscita nel mio intento” ha ammesso la sorella di Beatrice Valli di Uomini e Donne, che di recente ha fatto sognare i fan su Instagram.

“Quel giorno sono uscita dal bagno subito dopo aver fatto il test e piangendo gli ho detto di essere incinta“ ha confidato Ludovica. “Lui stava lavorando in sala, ma non appena mi ha sentito ha fatto un salto da me e si è messo a piangere” ha concluso. “E’ stato tutto così semplice e spontaneo”.

Ludovica Valli di Uomini e Donne ha anche ammesso, di recente sul suo profilo Instagram, che mostrerà il piccolo di casa ai suoi fan, ma nella giusta misura. Proverà a non tenerlo nascosto, anche perché non vede il motivo visto che è l’evento più bello della sua vita, ma senza esagerare.