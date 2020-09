Albano: “Con Romina rifarei tutto. Con Loredana? Nessun matrimonio”

Albano Carrisi non ha nessuna intenzione di far celebrare il matrimonio con Loredana Lecciso: i motivi? Romina non c’entra.

Nel corso degli scorsi mesi si era diffusa una voce che era diventata rapidamente una certezza: Albano era pronto a sposare Loredana Lecciso dopo vent’anni di relazione e soprattutto dopo la nascita dei due amatissimi figli.

Evidentemente i fan di Albano avevano sperato che durante la quarantena trascorsa a Cellino insieme a Loredana (e a Romina, ma questa è un’altra storia) la coppia avesse finalmente ritrovato la serenità e la tranquillità d’animo necessaria a compiere finalmente il grande passo.

Purtroppo a Cellino non hanno suonato le campane a festa e Loredana non ha raggiunto l’altare in abito da sposa: la cosa più divertente è che, a quanto pare, tutti sapevano dell’imminente matrimonio … tranne lo sposo!

Albano: “Il matrimonio con Loredana? Quale matrimonio?”

Secondo il Leone di Cellino lui e Loredana Lecciso stanno benissimo così e non potrebbero essere più felici.

“Io sto bene con Loredana così come sto. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Io le famiglie non le rompo così facilmente” ha dichiarato ai microfoni de I Lunatici, durante il suo intervento a Radio 2, facendo riferimento ai gravissimi problemi di coppia a cui i due sono andati incontro nel Natale di due anni fa. “L’importante è che ci ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quello c’è” ha tagliato corto il cantante pugliese, che sembra molto fermo nelle sue convinzioni e che ha affermato ironicamente che a quanto pare tutti erano a conoscenza di quel matrimonio mentre lui non ne sapeva assolutamente niente.

C’è da dire che oltre ai motivi prettamente “romantici” e l’apparente opposizione di Yari, ci sono delle difficoltà oggettive che renderebbero molto difficile l’organizzazione di una cerimonia nuziale in pompa magna. Da qualche tempo, precisamente dall’inizio del lockdown, Albano è tornato periodicamente a sottolineare quanto sia diventato difficile sostenere il suo tenore di vita e mantenere in piedi tutte le sue attività in un periodo di fermo totale. Come se non bastasse, ad aizzare la polemica è arrivata anche una sua infelice dichiarazione in merito alla pensione da miseria con cui si troverebbe a dover andare avanti. In un periodo economicamente così difficile non sarebbe affatto il caso di lanciarsi in spese folli!

Ci sarebbe da chiedere se anche Loredana la pensi esattamente a questa maniera, dal momento che da vent’anni a questa parte ha dovuto subire continuamente il fatto di non essere la moglie di Albano e, di conseguenza, essere considerata dal pubblico sempre un gradino sotto Romina.

Proprio Romina, come si sa, è stata la pietra dello scandalo di molti litigi che sono avvenuti tra Albano e Loredana. A mettere in crisi la coppia, infatti, è stato il periodo del riavvicinamento tra i due, che hanno affrontato una lunghissima tournée insieme, che ha riscontrato un enorme successo di pubblico e ha riacceso in maniera impressionante l’attenzione mediatica sull’ex coppia d’oro della musica italiana.

Albano è consapevole che tutte le chiacchiere nate intorno al suo rapporto con Romina (e a volte astutamente alimentate da lui stesso) sono state causa di una profonda sofferenza per Loredana, eppure ha affermato: “Anche con Romina ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei. Ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva” ha concluso.

Di certo però c’è un episodio della sua vita a cui Albano non riuscirà mai a rassegnarsi con spirito sereno: la scomparsa di Ylenia che, di tanto in tanto, torna ad affiorare nelle storie di cronaca nera e a riaprire una vecchia ferita.