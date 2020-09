Carlotta e Nello, chi è la coppia di Temptation Island 2020? Tutto quello che c’è da sapere sui fidanzati che stanno insieme da 6 anni.

Carlotta e Nello, fidanzati da sei anni e non conviventi, hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2020 per mettere alla prova il proprio rapporto. La coppia, infatti, non ha gli stessi obiettivi: Carlotta vuole sposarsi e avere una famiglia mentre Nello vorrebbe andare a convivere, ma chi è davvero la coppia?

Carlotta e Nello: età, carriera e vita privata della coppia di Temptation Island 2020

Carlotta ha 27 anni e sta per laurearsi. Contemporaneamente lavora nel negozio d’abbigliamento della madre e sogna un futuro con Nello che, invece, ha 31 anni ed è un agente immobiliare. Nonostante la relazione stabile e duratura, la coppia non sembra viaggiare nella stessa direzione e Temptation Island rappresenta l’occasione per dare una svolta definitiva alla storia.

A voler partecipare a Temptation Island è Carlotta: vuole uscire dal villaggio per sposarsi o lasciarsi. Cosa accadrà?

“Ho scritto a Temptation Island perché per me o ci sposiamo o ci lasciamo! A me la sua modernità di andare a convivere prima non piace proprio! Io mi sto laureando, ho un lavoro e ora voglio il matrimonio con i figli. Ho sempre sognato il matrimonio in abito bianco. Che gli costa mettersi in ginocchio e farmi la proposta con l’anello? Lui ha paura di mettere quella firma per prendersi la responsabilità. Io non ero una ragazza gelosa ma da un anno a questa parte, col fatto che non mi vuole sposare per nulla al mondo, non sono più sicura di lui”, ha detto Carlotta come fa sapere WittyTv.

Nello, però, non pensa affatto al matrimonio preferenzo in assoluto la convivenza. Temptation, dunque, sarà importante per il futuro della coppia. Riuscirà a superare tutti gli ostacoli?