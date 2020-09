Luca Ward, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Luca Ward, chi è? Età, altezza, peso, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore e doppiatore italiano.

Luca Ward è un attore e doppiatore italiano. Considerato il re del doppiaggio italiano, nel corso della sua lunga carriera, Luca Ward ha prestato la voci ad attori di Hollywood come Russell Crowe, Pierce Brosnan, Gerard Butler, Hugh Grant, Kevin Bacon, Kevin Costner, Robert Downey Jr., Alec Baldwin, Bruce Willis, Mel Gibson e tanti altri, ma chi è davvero Luca Ward? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Luca Ward: età, altezza, peso e vita privata

Data di nascita: 31 luglio 1956

Età: 64 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: Attore, Doppiatore

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 184 cm

Peso: 80 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Luca Ward è nato a Roma il 31 luglio 1956 in una famiglia di doppiatori. Suo nonno, Carlo Romano, e suo padre, Aleandro Ward, hanno fatto doppiaggio e anche Andrea e Monica hanno scelto la strada del doppiaggio. Luca ha perso il padre quando aveva solo 13 anni. Un dolore che ha segnato profondamente l’attore che ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me nella puntata trasmessa il 23 maggio 2019.

“Avevo 13 anni quando papà è morto per un aneurisma. Mamma non lavorava ed è stato un momento particolare perchè da una parte non ho avuto il tempo di rendermi conto della morte di papà perchè insieme a mia madre dovevamo mettere insieme il pranzo e la cena. Papà è morto dopo due mesi di coma e quando mamma è venuta a prendermi a scuola ho capito che qualcosa era successo. Lei ci ha riunito a casa e ci ha detto che non avevamo soldi. Sono uscito e ho cercato lavoro in una ditta di traslochi. Il giorno successivo lavoravo già” come riporta Ilsussidiario.net.

Successivamente scopre la passione per il teatro trovando la sua strada nel doppiaggio e nella recitazione.

Luca è stato sposato per 25 anni con Claudia Razzi, da cui ha avuto una figlia, Guendalina. Il 7 luglio 2013 ha sposato l’attrice Giada Desideri, con cui prima del matrimonio ha avuto due figli, Lupo e Luna.

La carriera

La grande popolarità, per Luca Ward arriva quando doppia Russell Crowe nel film Il Gladiatore. Ha prestato la voce anche Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, Keanu Reeves nella trilogia di Matrix, Hugh Grant nella saga di Il diario di Bridget Jones, Pierce Brosnan in quattro episodi della saga di James Bond, Brandon Lee ne Il corvo, e molti altri.

Contemporaneamente lavora anche come attore. Lavora in produzioni televisive importanti come Incantesimo e Centovetrine e, soprattutto, è il perfido Duca Ranieri nella serie televisiva Elisa di Rivombrosa.

A settembre 2020 è concorrente di Tale e Wuale Show 2020.