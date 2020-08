Albano si sposa con Loredana Lecciso? Yari non ci sta, scoppia la lite

Loredana Lecciso è pronta a comprare il vestito da sposa per Albano? Secondo le voci sì, ma Yari si opporrà fino all’ultimo.

Se si dovesse (finalmente) celebrare il matrimonio tra Albano e Loredana Lecciso, la famiglia Carrisi si spaccherebbe irrimediabilmente in due. Il motivo? I contrasti che ci sono da sempre tra Yari Carrisi, figlio di Romina, e la nuova compagna del padre.

Anche se è conosciuto dai più con il cognome paterno, infatti, Yari ha deciso diverso tempo fa di rinunciare al cognome Carrisi e di assumere legalmente quello della madre: attualmente quindi il nome anagrafico del figlio di Albano è Yari Power.

Le liti vanno avanti probabilmente da anni, con continui allontanamenti e riappacificazioni. Quel che è certo però è che nel momento in cui è diventata concreta la possibilità che Albano sposi Loredana, Yari ha alzato un vero e proprio polverone.

Albano Sposa Loredana? La violenta reazione di Yari

Solo scorrendo il profilo Instagram di Yari Power si capisce quanto il figlio di Albano e Romina sia visceralmente attaccato a sua madre.

Se Romina compare di tanto in tanto nelle fotografie pubblicate da Yari, il suo spirito è sempre presente negli scatti che il filmaker e cantautore produce per i social.

Yari ha infatti dedicato la sua carriera artistica nella realizzazione di film documetari che ritraggono i pellegrini di tutto il mondo nel corso dei loro viaggi.

Molte fotografie sono anche dedicate alle religioni orientali e in particolare all’induismo.

Sembra quindi che Yari abbia preso moltissimo della vena mistica e intellettuale di Romina, e che si sia allontanato progressivamente dal sano e concreto senso pratico del padre.

Questa diversità di temperamenti e di approccio alla vita potrebbe essere alla base dei continui litigi tra Albano e il suo figlio maschio maggiore, nonostante i tenaci tentativi da parte di Albano di tenere la sua numerosa (e sparpagliata) famiglia in uno stato di totale armonia.

Secondo le voci riportate dal settimanale Nuovo, infatti, nel momento in cui si sarebbe finalmente concretizzata la possibilità che Albano e Loredana Lecciso arrivassero finalmente al matrimonio, Yari avrebbe ferocemente litigato con il padre e avrebbe lasciato di corsa l’Italia per andare in Croazia, dalla madre Romina.

Tra le altre cose proprio Romina è stata protagonista negli scorsi giorni di una sorta di “sgarbo” proprio ai danni di Loredana Lecciso: pare infatti che Romina, invitata a prendere parte ai festeggiamenti per il compleanno di Albano (che ha compiuto 77 anni lo scorso 14 Agosto), non si sia presentata.

A specificare questo dettaglio è stato Giovanni Ciacci, nel corso di una puntata di Ogni Mattina, con Adriana Volpe e Alessio Viola, scagionando la Lecciso dalle accuse di scortesia nei confronti di Romina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yari Power (@yaripower) in data: 2 Dic 2018 alle ore 1:39 PST

Tra l’altro Romina non ha potuto prendere parte ai festeggiamenti per Albano perché si trova dall’altra parte del Mar Adriatico, più precisamente in Croazia insieme alla figlia Cristel e proprio in Croazia è diretto Yari, forse con l’intenzione di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia e ai due bambini di Cristel, Key nato nel 2018 e Cassia Ylenia, a cui è stato dato il nome della prima figlia di Albano e Romina misteriosamente scomparsa e di cui i media internazionali parlano ancora.