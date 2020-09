Alberto e Speranza già in crisi a Temptation Island 2020: dopo 16 anni, lui sgancia la bomba e lei appare incredula e molto delusa.

Inizia con il botto l’avventura di Alberto e Speranza nel villaggio di Temptation Island 2020. Dopo 16 anni di fidanzamento nel corso dei quali non sono mancate le pause con Alberto che ha provato più volte a chiudere il rapporto, nel villaggio, dopo poche ore, Speranza ha la consapevolezza di cosa sia stata la sua storia d’amore negli ultimi anni. Alberto, infatti, parlando con gli altri fidanzati, sgancia una bomba clamorosa.

Alberto e Speranza a Temptation Island 2020: lui sembra un single, lei innamorata e ferita

Alberto non ha perso nel villaggio di Temptation Island 2020 dove ha confessato di non essere innamorato della fidanzata Speranza con cui vive una storia d’amore che dura da 16 anni. “Non ci tieni a Speranza perchè non la ami. Per me stai sbagliando. Almeno porta rispetto per un rapporto che dura da 16 anni”, afferma Gennaro criticando l’atteggiamento del compagno che si sta già lasciando andare con la tentatrice Nunzia con cui, dopo poche ore, non sono mancati abbracci, baci e grattini.

Da parte sua, Alberto spiega agli altri fidanzati che, in 16 anni, si sono lasciati più volte. Nonostante tutto, però, non è mai riuscito a chiudere definitivamente la storia e ogni volta sono tornati insieme facendo l’impossibile per salvare la storia. “Quando provi a fare quello e non funziona, fai un’altra cosa e non funziona, arrivi alla conclusione che, forse, non sei innamorato”.

Dopo aver parlato con i suoi compagni d’avventura, Alberto si lascia prendere dallo sconforto e si sfogia con le lacrime. Poi, dopo aver rivisto Nunzia, si sbilancia ancora:

“Io e Speranza facciamo una vita di merda. Non abbiamo nulla in comune e litighiamo su tutto. Se tu in due giorni mi fai uscire lati di me che, forse, prima ci sarebbero voluti tre mesi, è un’altra partenza”.

Delusa, durante il falò di confronto con Alessia Marcuzzi, Speranza conclude: “Si sta facendo la storia d’amore“. Il percorso di Alberto e Speranza giungerà presto al capolinea?