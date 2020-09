Alberto e Speranza, chi è la coppia di Temptation Island 2020? Tutto quello che c’è da sapere sui fidanzati che stanno insieme da 16 anni.

Alberto e Speranza sono una delle sei coppie di Temptation Island 2020. Fidanzati da 16 anni, partecipano al programma dell’amore con Alessia Marcuzzi per capire se la loro storia possa o meno continuare. Ad avere dubbi è soprattutto Alberto che non riesce ancora a vedere un futuro con Speranza. Temptation Island, dunque, rappresenta un banco di prova importante per la coppia.

Alberto e Speranza: età, carriera e vita privata della coppia di Temptation Island 2020

Alberto, 32 anni, titolare di due locali di ristorazione. Speranza ha 31 anni e lavora con lui. Stanno insieme da 16 anni. Ufficialmente non convivono, ma trascorrono metà settimana dai genitori di uno e l’altra metà settimana dai genitori dell’altra. A chiamare Temptation è stato Alberto perchè dei due, è quello che ha più dubbi.

“Sono fidanzato con speranza da ben 16 anni e ho deciso di scrivere a Temptation Island perché, dopo così tanto tempo, mi domando come mai ad oggi ho ancora dubbi ad immaginare un futuro con Speranza. Io sono molto legato a lei ma non voglio ancora convivere in una casa tutta nostra e non voglio sposarla ed è giusto capirne il perché. Quello che mi chiedo è se Speranza sia quella giusta”.

Con queste parole, Alberto si è presentato al pubblico di Temptation Island 2020. Parole pesanti per Speranza che, dopo 16 anni, non avrebbe mai voluto partecipare a Temptation per paura di perderlo per sempre.

“Io non volevo partecipare a Temptation Island per nessuna ragione, mi ha convinta Alberto e fino all’ultimo ho avuto il dubbio. La verità è che ho paura di perderlo. Non riesco a fidarmi di lui, mi ha raccontato troppe bugie in questi 16 anni passati insieme, ma il sentimento che provo mi ha portato a giustificarlo ogni volta”, si legge su WittyTv.