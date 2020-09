“Willy – Il principe di Bel-Air” compie 30 anni: Will Smith e il selfie con il cast

“Willy – Il principe di Bel-Air” compie trent’anni, per l’occasione l’intero cast della serie si è ritrovato. Il selfie di gruppo emoziona i fan. Will Smith, sul suo profilo Instagram, annuncia anche un episodio speciale e inedito che andrà in onda prossimamente su HBO Max.

“Questa è la maxi-storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sottosopra sia finita”. Questo motivato, nel 1990, segnava l’inizio de “Willy – Il principe di Bel-Air”: una delle serie più iconiche dell’etere non solo americano che ha consacrato Will Smith al successo. Infatti, il noto attore – nonostante abbia interpretato i ruoli più disparati – verrà sempre ricordato nei panni di Willy (ragazzo esuberante mandato dagli zii più altolocati per ricevere un’educazione migliore e avere maggiori possibilità di inserimento a livello sociale e lavorativo).

La celebre serie, durata per sei stagioni, fra il serio e il faceto ha affrontato diversi argomenti: dalla differenza etnica, erano ancora i tempi in cui negli USA giovani e non venivano etichettati per usi e costumi in base alla provenienza e al colore della pelle, (non sembra che le cose siano poi così diverse malgrado siano passati anni di battaglie e conquiste sociali), alle passioni – sempre diverse e curiose – degli adolescenti, fino ai problemi degli adulti che sembravano vivere sempre in un mondo a parte.

“Willy – Il principe di Bel-Air”, trent’anni dopo il cast si ritrova per una puntata speciale della serie

Le vicende attorno a Willy hanno catalizzato diverse generazioni, al punto che, a trent’anni dalla messa in onda di quella sit-com, il cast integrale si è ritrovato per omaggiare quell’ambizioso progetto che è partito in sordina fino a diventare una pietra miliare dell’intrattenimento televisivo. A sancire la reunion, ci ha pensato Will Smith: l’attore ha postato sul proprio profilo Instagram un selfie di gruppo, con tutti gli attori e colleghi impegnati coinvolti nella serie, che fa sperare.

Visualizza questo post su Instagram This Thanksgiving the fam’s all back together 🦃 Un post condiviso da The Fresh Prince (@freshprince) in data: 31 Ago 2020 alle ore 3:11 PDT

Un episodio speciale di “Willy – Il principe di Bel-Air”, infatti, è più di un’ipotesi: “Stiamo preparando qualcosa di particolare per voi”, avverte Smith su Instagram. Lo speciale – e inedito – episodio con tutta la famiglia Banks riunita (tranne James LaRue Avery, defunto dal 2013) dovrebbe essere trasmesso nel Giorno del Ringraziamento su HBO Max. Nell’attesa è possibile sempre godersi tutte le stagioni passate, gli episodi integrali sono disponibili su Netflix. Prepariamoci a una nuova ed esaltante avventura del “Signorino Williams”, come era solito chiamarlo il maggiordomo Geoffrey (interpretato magistralmente da Joseph Marcell).

SULLO STESSO ARGOMENTO: “Willy – Il principe di Bel-Air”, Will Smith apre allo spin-off anche come produttore