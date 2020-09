Maria De Filippi a Uomini e Donne: “Ho ricevuto una segnalazione su Tina”

Maria De Filippi, durante il corso di Uomini e Donne, ha ammesso di aver ricevuto una segnalazione su Tina Cipollari e Kikò Nalli.

Puntata particolare quella andata in onda oggi di Uomini e Donne. Il motivo? Maria De Filippi, oltre a raccontare le vicende dei protagonisti di quest’edizione, ha svelato che anche un curioso aneddoto. Aneddoto che riguarda Tina Cipollari e Kikò Nalli e no, i due non sono affatto tornati insieme, ma procediamo con calma.

Durante il corso della messa in onda, Maria ha fatto notare che uno dei corteggiatori ha chiesto ad una delle corteggiatrici di poter ballare insieme. Richiesta alquanto insolita visto che il ragazzo avrebbe dovuto interessarsi soltanto a Jessica e a Sophie, che sembra aver mentito sulla sua età.

Per questo motivo in studio si sono chiesti se fosse contro il regolamento il gesto del ragazzo. Maria ha spiegato che di certo non si viene arrestati per un episodio del genere e che è già successo in passato.

“Non svelo di certo un segreto di stato, anche Tina si è fidanzata con uno dei corteggiatori di un’altra tronista“ ha esordito la conduttrice spiazzando l’opinionista, che poco prima aveva aspramente criticato Gemma Galgani. “A me arrivò una segnalazione su loro due, ma all’epoca non ci credetti fin quando non ebbi un confronto con lei” ha raccontato la moglie di Costanzo di fronte ad un’imbarazzata Tina.

Maria De Filippi ha ricevuto una segnalazione su Tina Cipollari anni fa, ma si fidava troppo dell’opinionista per darle il giusto peso. La conduttrice ha poi svelato come si sono susseguiti gli eventi dopo quel momento.

Tina Cipollari e Kikò Nalli: Maria De Filippi racconta la loro storia d’amore

Tina Cipollari, secondo quanto riportato dalla conduttrice a confermato da lei stessa a Uomini e Donne, all’epoca si sarebbe incontrata con Kikò Nalli in un locale della capitale. I due sarebbero stati avvistati da qualcuno che ha riportato il tutto alla conduttrice che non ha creduto ad una sola parola restando sorpresa nello scoprire che Tina aveva ammesso tutto con i membri della redazione.

“Io dissi ma no dai, non ci credo per come è fatta Tina. Invece è successo“ ha raccontato Maria De Filippi, che non è stata lei a pagare il lifting a Gemma Galgani. “Alla fine hanno formato una famiglia e hanno avuto tre figli” ha concluso la conduttrice.

“E’ inutile che fai quelle facce” è subito intervenuta Tina Cipollari contro Gemma Galgani, che di recente è stata smascherata da Pamela Barretta, notando le espressioni stupite della sua acerrima nemica. “Non è stata mica un’avventura, ci siamo sposati” ha concluso infastidita.

Maria De Filippi a Uomini e Donne ha svelato un inedito retroscena sulla sua fedele opinionista. Retroscena di cui nessuno era a conoscenza prima della puntata trasmessa ora.