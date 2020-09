Uomini e Donne: Sophie Codegoni ha mentito sull’età? Il retroscena

Sophie Codegoni, la nuova tronista di Uomini e Donne, ha realmente 18 anni? Sul web è spuntato un suo vecchio post che prova il contrario.

Sophie Codegoni ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo da meno di 24 ore che è già uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne. La Codegoni è stata presentata da Maria De Filippi come la tronista più giovane della storia del programma, ma il popolo della rete non è sembrato essere molto convinto di tale affermazione. In quanto è convinto che la giovane tronista abbia nascosto un po’ la sua età perché appare più matura rispetto alle altre ragazze della sua generazione.

Sul web, però, il portale Very Inutil People ha scovato un indizio che sembrerebbe confermare la tesi del pubblico sulla modella che lavora per Chiara Ferragni. Quale? Sul suo profilo Facebook ha scovato una vecchia domanda, risalente all’anno 2013, a cui ha risposto attraverso Ask in cui sosteneva essere nata nel 2000. Se così fosse, Sophie Codegoni di Uomini e Donne ha mentito sulla sua età in quanto avrebbe quasi 20 anni. Una differenza davvero minima con i 18 proclamati in puntata, ma perché mentire?

Sophie Codegoni di Uomini e Donne ha realmente 18 anni? L’ipotesi

Sul web, dopo l’indiscrezione pubblicata dal portale, hanno iniziato a chiedersi perché Sophie di Uomini e Donne ha mentito sulla sua età. La risposta, che è assolutamente un’ipotesi e non un qualcosa di ufficiale dichiarato da lei stessa, è che la nuova beniamina di Maria De Filippi abbia mentito sulla risposta data nel 2013, in quanto all’epoca sarebbe stata troppo giovane per far parte del social.

E’ praticamente impossibile che Sophie, che è stata anche giudicata troppo rifatta con le foto del prima e dopo, abbia mentito alla redazione perché sicuramente per la pratiche burocratiche avranno controllato i suoi documenti di identificazione.

Sophie Codegoni ha realmente 18 anni. Semplicemente appare più matura a livello estetico rispetto alle sue coetanee. Tutto qui.

Visualizza questo post su Instagram Sophie è la nuova Tronista di #UominieDonne ❤️🍀 Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 9 Set 2020 alle ore 6:10 PDT

Senza dubbio, come anticipato, la Codegoni è una dei protagonisti di quest’anno più discussi dal pubblico di Uomini e Donne che sembrerebbero aver preferito la sua collega Jessica, che ha un’età e un vissuto completamente differente rispetto al suo. Jessica ha quasi 30 anni ed è mamma di un bambino di 5. Lei punta ad un compagno di vita, mentre Sophie è pronta a mettersi in gioco.