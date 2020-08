Uomini e Donne anticipazioni: la nuova tronista è la modella della Ferragni

Una delle due nuove troniste del Trono Classico di Uomini e Donne fa la modella per lo showroom di Milano di Chiara Ferragni.

Ieri si è tenuta la seconda registrazione di quest’anno di Uomini e Donne. Il portale web Il vicolo delle news, come al solito, ha pubblicato quello che è successo durante il corso della puntata. Puntata che potremo vedere a metà settembre circa sul piccolo schermo.

In questo nuovo appuntamento Maria De Filippi ha presentato le due nuove troniste di quest’anno e con grande sorpresa una di queste a che fare con una delle influencer più famose al mondo: Chiara Ferragni.

Il suo nome è Sophie, ha 18 anni e nonostante la giovane età lavora come modella per lo show room a di Milano della moglie di Fedez. Nonostante la giovane età, è molto decisa ed ha ben chiaro il tipo di uomo che vuole al suo fianco.

La nuova tronista fa la modella per Chiara Ferragni, ma non è da sola in quest’avventura. Nello studio completamente rinnovato di Uomini e Donne c’è anche Jessica che lavora alle poste e come lavoretto extra si presta per alcuni servizi fotografici.

Uomini e Donne, Sophie e Jessica: le nuove protagoniste del Trono Classico

Le due nuove troniste sono Sophie e Jessica, ma conosciamole meglio. Purtroppo, a differenza dei due tronisti uomini, non c’è alcun video di presentazione caricato online dai profili ufficiali di Uomini e Donne e possiamo basarci soltanto dalle anticipazioni riportate dal Vicolo.

La talpa ha raccontato che Sophie è stata presentata da Maria De Filippi, che ha anticipato la messa in onda del programma, come la tronista più giovane della storia del programma. I suoi genitori sono divorziati e con sua madre ha ottimo rapporto, anche se la vede più come un’amica. Descrive suo padre, invece, come un uomo molto geloso della figlia ed il compagno ideale per viaggiare.

Ha avuto una relazione durata sei mesi ed è terminata perché lui l’ha tradita. Per questo motivo ha fatica a fidarsi del genere maschile.

Jessica, invece, ha 29 anni ed è mamma di un bambino di 5 anni. Lavora alle poste, anche se come anticipato spesso si presta alla realizzazione di alcuni servizi fotografici per arrotondare. Vive a Milano e si è trasferita lì senza avere alcun appoggio economico, dormendo per le prime notti in stazione. Jessica vorrebbe un uomo pronto ad aspettarla a casa non appena torna dal lavoro.

Jessica e Sophie sono le nuove troniste di Uomini e Donne e sembrano promettere percorsi davvero interessanti.