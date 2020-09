Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli: alle 6.30 del mattino, appena sveglia, scatta un selfie senza trucco ed è assolutamente splendida, foto.

Barbara D’Urso scatta un selfie alle 6.30 del mattino ed è assolutamente splendida. A 63 anni, appena sveglia, senza trucco e in accapattoio, la conduttrice di Pomeriggio 5 incanta i fans che, se il pomeriggio ammirano la sua immagine con outfit e trucco impeccabili, sui social, restano affascinati dalla bellezza della conduttrice che non nasconde i suoi anni e si mostra spesso senza filtri.

“Girasole tra i girasoli 😂..lo so.. La foto è un po’ sfocata ma erano le 6 ,30 e mi ero appena svegliata”, scrive la D’Urso nella didascalia che accompagna la foto aggiungendo l’hashtag #senzatrucco.

“Senza trucco senza ancora più bella”, scrive una fan. “Sei bellissima anche alle 6.30 del mattino”, aggiunge un’altra. E ancora: “Senza trucco sei davvero bellissima e chi dice il contrario è perchè è geloso”, si legge ancora.

Barbara D’Urso pazzesca in reggiseno nero: uno spettacolo

Anche con trucco e parrucco perfetti, tuttavia, il risultato non cambia. Barbara D’Urso resta una delle donne più belle della televisione italiana e il suo fisico piace sia alle donne che agli uomini. Pur non mostrando niente, con la foto che vedete qui in alto in cui lascia intravedere il reggiseno nero che indossa, la conduttrice che, da lunedì 7 settembre è tornata al timone di Pomeriggio 5, ha mandato in delirio il web.

A 63 anni, Barbara continua a far sognare i suoi followerts. Oltre ad aver ricevuto un regalo da madre natura, la conduttrice che da domenica 13 settembre tornerà in onda sia con Domenica Live che in prima serata con Live – Non è la D’Urso, si mantiene in perfetta forma allenandosi e mangiando bene.

Una delle grandi passioni della D’Urso è la danza che pratica ancora oggi anche se, negli scorsi mesi, ha dovuto rinunciarci per l’emergenza coronavirus. Dopo Federica Nargi appena sveglia, anche Barbara D’Urso al mattino lascia tutti senza parole.