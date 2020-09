Sophie Codegoni è la nuova tronista di Uomini e Donne, ma il pubblico di Maria De Filippi ha stroncato il suo debutto: “Ha solo 18 anni, è troppo rifatta”.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche giorno, ma ha già fatto nascere le prime polemiche e no, questa volta Gemma Galgani non ha nulla a che fare con tutto questo. Protagonista della nuova polemica è la nuova tronista Sophie Codegoni. Il motivo?

Nella puntata di oggi Sophie ha fatto il suo ingresso in studio ed è stata presentata da Maria De Filippi come la tronista più giovane della storia del Trono Classico e come una delle modelle di Chiara Ferragni, ma al pubblico non sembra essere così entusiasta di lei come lo sono i membri della redazione che l’hanno scelta in quanto l’hanno aggiudicata troppo rifatta se si considera la sua giovane età.

A rafforzare tale sospetto ci sono alcune foto che ritraggono com’era la giovane qualche tempo prima di approdare negli studi Elios di Roma ed in effetti qualche differenza c’è, ma bisogna considerare anche la sua giovane età ed è anche normale che sia diversa rispetto a qualche anno fa: è semplicemente cresciuta. Anche se forse un piccolo aiutino per aumentare il volume delle labbra sembrerebbe esserci stato, ma Sophie Codegoni di Uomini e Donne non è stata bocciata soltanto per i suoi probabili ritocchi ma anche per un altro motivo.

Sophie Codegoni stroncata dal pubblico: “Cosa ci fa a Uomini e Donne?”

In molti non hanno apprezzato la scelta di eleggere Sophie Codegoni come nuova tronista di Uomini e Donne e non per gli ipotetici ritocchini al viso, ma perché il pubblico della rete è convinto che lei sia fin troppo giovane per prendere parte al dating show di Maria De Filippi su canale 5 e che potrebbe rapportarsi con i suoi coetanei anche al di fuori del programma, in contesti più “normali”.

Insomma la giovane tronista, tra l’altro una sua collega è appena diventata mamma, è approdata sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche ora, ma ha già fatto discutere e non poco il pubblico da casa, che sembra preferire Jessica, la sua compagna di viaggio che ha un’età e un vissuto completamente differente rispetto a quello di Sophie.

Almeno per il momento Sophie, la nuova tronista di Uomini e Donne, non ha ancora replicato alle critiche del web e probabilmente non lo farà visto che fin quando farà parte del programma non ha il permesso di poter utilizzare i suoi profili social.