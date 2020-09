Gemma Galgani esce con un altro, ma pensa a Nicola: la reazione di Tina

Gemma Galgani a Uomini e Donne sembrerebbe ancora interessata a Nicola, nonostante stia uscendo con un altro. La reazione di Tina non è tardata ad arrivare.

Questa nuova stagione di Uomini e Donne, che debutterà sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 7 settembre, sembrerebbe non avere nulla in meno rispetto alle passate edizioni. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni pubblicate in rete da Il Vicolo delle news, nella puntata registrata ieri ne vedremo delle belle.

Manco a dirlo apposta, protagonista indiscussa della puntata è Gemma Galgani che ha iniziato una conoscenza con un nuovo cavaliere del parterre, nonostante il settimanale Nuovo insinui che abbia un flirt con il suo chirurgo.

La conoscenza tra i due prosegue a gonfie vele, ma la dama continua ad avere attacchi di gelosia nei confronti di Nicola Vivarelli, nonostante quest’ultimo abbia rifiutato tutte le ragazze che sono scese a corteggiarlo e abbia rinunciato ad uscire con Valentina Autiero.

Questo scatenerà una nuova lite tra Gemma e Nicola al Trono Over. Tanto da far intervenire anche Tina Cipollari che darà vita ad un epico scontro con la dama di Torino. Scontro che coinvolgerà anche il pubblico in studio, tanto da iniziare a fare il tifo per la propria preferita, ma le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 3 settembre non finiscono di certo qui.

Anticipazioni Uomini e Donne: Tina stronca Gemma Galgani e attacca Armando

Durante il corso della puntata, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, l’irriverente opinionista rimetterà subito in riga Gemma Galgani, che ha discusso anche con Nicola Vivarelli che l’ha definita come una persona ridicola, ma non solo.

Tina Cipollari, che sembrerebbe essere pronta per le nozze bis con Vincenzo, ha anche ripreso il cavaliere Armando Incarnato che ha terminato l’ennesima conoscenza con una dama del parterre.

L’opinionista lo ha accusato di essere poco sincero e di prendere parte al programma soltanto perché assetato di popolarità e non perché realmente interessato all’amore, visto che tutte le sue conoscenze sembrano seguire lo stesso identico e preciso copione.

Anche il pubblico in studio si è espresso contro Armando Incarnato a Uomini e Donne, tra l’altro di recente li ha lanciato n appello sul web, sposando a piena la tesi sostenuta dall’opinionista. Per il cavaliere partenopeo sarà una puntata tutt’altro che facile.

Tina Cipollari sa come accendere gli animi in studio e dopo che il pubblico in studio ha iniziato a darle manforte nessuno potrà fermarla. Anche se l’atteggiamento assunto da Gemma Galgani a Uomini e Donne appare essere poco chiaro, visto che nonostante abbia scelto di terminare la sua conoscenza con Nicola no manca nel manifestare tutto il suo malcontento per le scelte da lui intraprese.