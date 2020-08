Uomini e Donne, Tina Cipollari pronta per il matrimonio bis? Il gossip

Altro che crisi! Secondo il settimanale Nuovo, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara starebbero progettando le loro nozze. Ecco quando.

Nelle scorse settimane si è a lungo parlato di una possibile crisi tra Tina Cipollari di Uomini e Donne e il suo nuovo compagno Vincenzo Ferrara. Secondo il settimanale Di più, i due dopo qualche anno trascorso insieme avevano deciso di terminare la loro relazione e l’opinionista aveva addirittura pensato, secondo quanto scritto sulla rivista, di ritornare con il suo ex Kikò Nalli.

Beh, nulla di più sbagliato! Tina ha smentito la crisi, affermando che certe notizie non fanno altro che fare male ai suoi figli, che sperano ancora che tra lei e il loro papà possa esserci un ritorno di fiamma. Ritorno che entrambe le parti non vogliono, visto che si sono ricostruiti un’altra vita sentimentale.

Il settimanale Nuovo, oltre a riportare la smentita dell’opinionista, ha avuto modo di entrare in contatto con una fonte vicina della “neo” coppia e ha rivelato che i due stanno pensando di fare il grande passo e che avrebbero scelto perfino il periodo in cui celebrare le nozze.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano? Secondo quanto riportato dalla rivista sì e anche prima di quanto si possa immaginare.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: quando si sposano

La storica opinionista di Uomini e Donne, che di recente è stata paparazzata felice insieme al suo compagno Vincenzo Ferrara e i suoi figli, avrebbe scelto, secondo quanto riportato dal settimanale, anche il periodo in cui celebrare questo matrimonio bis. Bis perché, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, lei e Kikò Nalli si sono sposati e non erano “semplici” compagni.

La fonte che ha avuto modo di parlare con la testata Nuovo ha riferito che il matrimonio di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è previsto per l’inverno, anche se il periodo potrebbe variare visto che viviamo in un momento storico dove gli imprevisti sono all’ordine del giorno considerata l’emergenza del coronavirus.

E se l’opinionista di Maria De Filippi pensa al matrimonio, il suo ex Kikò Nalli sembrerebbe aver interrotto la sua relazione con Ambra Lombardo ed essere concentrato più che mai sulla sua carriera.

Intanto a breve Tina Cipollari tornerà a Uomini e Donne con le registrazioni delle nuove puntate, che dovrebbero andare in onda a partire dal mese di settembre. Pronti per l’ennesima guerra con Gemma Galgani?