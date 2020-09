Scrocchiarella con farina di ceci al sesamo: ottima al posto del pane

La scrocchiarella con farina di ceci al sesamo è perfetta per uno spuntino spezza fame ma ottima anche al posto del pane.

La scrocchiarella con farina di ceci al sesamo è una pizza croccante e sottile semplicissima da preparare che richiede pochissimi ingredienti.

È perfetta come spezza fame per uno spuntino a metà mattina o metà pomeriggio. Ma è ottima anche come sostituto del pane. Può inoltre essere consumata insieme ad affettati o formaggi se non si segue un particolare regime dietetico.

Essendo a base di legumi, è molto proteica, quindi in grado di offrire un senso di sazietà, ma al tempo stesso non risultando grassa.

Ecco un ottimo sostituto del pane: la scrocchiarella con farina di ceci al sesamo

Se siete alla ricerca di un valido sostituto del pane ecco quello che fa per voi. La scrocchiarella con farina di ceci al sesamo. Una pizza croccante e saporita adatta anche ai celiaci e a coloro che seguono un regime vegano.

Ottima anche da consumare per merenda o come antipasto insieme salumi, formaggi o verdure. La scrocchiarella ben si presta a diversi utilizzi. Ecco la ricetta semplicissima.

Ingredienti

2 cucchiai di farina di ceci

Acqua q.b.

Sale q.b.

Sesamo q.b.

Procedimento

La realizzazione di questa ricetta è davvero semplicissima. Iniziamo mettendo in una tazza la farina di ceci e aggiungiamo poco per volta l’acqua finché non si formerà una pastella liscia, piuttosto liquida e senza grumi.

Prendiamo una teglia rotonda del diametro di 24 centimetri e ricopriamola con della carta da forno. Ecco il procedimento per farlo al meglio. Altrimenti possiamo utilizzarne una in silicone. Ungiamola in ogni caso con dell’olio extra vergine di oliva distribuendolo bene su tutta la superficie con un pennello da cucina.

Quindi versiamo la pastella di ceci e livelliamola con un cucchiaio cercando di stenderla su tutta la superficie della teglia. Poi aggiungiamo del sale e una spolverata di semi di sesamo.

Accendiamo il forno e portiamolo a 200°C in modalità ventilata. Inforniamo per circa 25 minuti ricordandoci di girarla a metà cottura.

Una volta che ha assunto il colorito abbronzato e la croccantezza desiderata sfornare e servire. La scrocchiarella con farina di ceci al sesamo e potrà essere consumata sia calda che fredda.

(Fonte: blog.giallozafferano.it/amichettecuochette)