Gemma Galgani: flirt con il chirurgo che le ha fatto il lifting?Il gossip

Secondo il settimanale Nuovo, Gemma Galgani di Uomini e Donne avrebbe un flirt con il medico che si è occupato di farle il lifting al viso.

Gemma Galgani, tra qualche giorno, mostrerà il suo nuovo viso durante il debutto di questa nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, infatti, ha deciso durante il periodo estivo di sottoporsi ad un lifting al volto e secondo il settimanale Nuovo il suo rapporto con il chirurgo che le ha eliminato le rughe dal viso non sarebbe terminato una volta terminata l’operazione ma sarebbe andato oltre e no, non ci riferiamo ai semplici controlli di routine ma ad un vero e proprio flirt.

“Gemma ha scelto di sottoporsi ad un lifting alla faccia e questa sua decisione sarebbe stata seguita dalle telecamere di canale 5, ma le novità sulla dama non sono di certo finite qua” è possibile leggere sul settimanale, che ha pubblicato anche la foto di come dovrebbe essere Gemma ora. “Oltre alla sua faccia, ci sarebbero dei cambiamenti importanti anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale” prosegue l’articolo.

“Gemma si è fidanzata con il chirurgo che l’ha resa più giovane?” conclude l’articolo in questione. “Il suo nuovo amore è nato con il dottore che l’ha ringiovanita?” insinua il settimanale, ma la conferma arriverà soltanto nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Gemma dimentica Nicola Vivarelli con un medico

Se è incerto che Gemma Galgani abbia una nuova relazione con il medico che le ha permesso di tornare giovane come un tempo, è sicuro che la conoscenza tra lei e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne è giunta al capolinea.

Se Gemma punta al chirurgo, o almeno questo è quello che ha insinuato il settimanale, Nicola preferisce restare nell’ambito del parterre femminile del Trono Over. Tant’è che avrebbe iniziato una frequentazione con Valentina Autiero, che nelle ultime puntate andate in onda ha discusso e non poco con la Galgani a causa del suo, mai nascosto, interesse verso il giovane cavaliere.

Gemma Galgani a Uomini e Donne sfoggerà il suo nuovo viso e il pubblico del piccolo schermo è curioso di scoprire il suo nuovo volto piuttosto che i retroscena, che non mancheranno, sulla sua vita sentimentale.