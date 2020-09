Torna Postalmarket e farà concorrenza ad Amazon

Ricordate il famoso Postalmarket? quando non esistevano i negozi online lui era il catalogo sul quale si poteva ordinare qualunque cosa ed ora sta per tornare ed è agguerrito.

Chi non ricorda l’emozione di sfogliare le sue pagine e lo stupore nell’apprendere dell’esistenza di qualcosa che risvegliava in noi il desiderio di possederlo?

Sicuramente molti adulti ricorderanno l’emozione di ricevere a casa l’ordine del Postelmarket, un regalino concesso dai propri genitori per aver fatto i bravi.

Oggi ricevere pacchi a casa non emoziona più così tanto perchè si compra molto online. Anzi in periodo di pandemia e rischio Covid-19 le compere venivano effettuate quasi totalmente online e la vera emozione era entrare in un negozio fisico per comprare qualcosa.

Tra i più noti negozi online troviamo Amazon che ha surclassato il leggendatrio eBay diventando il numero uno nel suo settore. Amazon offre di tutto e a prezzi competitivi, inoltre fornisce foto e descrizioni dettagliate dei prodotti e le recensioni di chi ha acquistato e provato il prodotto al quale siamo interessati in modo da aiutarci a facri un’idea molto chiara di quello che stiamo per comprare riuscendo così a superare l’annosa paura di acquistare qualcosa senza prima averlo visto con i propri occhi.

Amazon è una garanzia, i suoi prodotti online sono palpabili anche se non li tocchiamo con mano e l’esperienza d’acquisto è quasi sempre positiva e accumula sempre più feedback positivi che determinano il riacquisto e la fidelizzazione del cliente.

Un marchio che merita il successo che sta ottenendo e che si impegna a dare ai suoi clienti quei piccoli vantaggi che sono tanto apprezzati, come la consegna il giorno dopo grazie alla modalità Prime, e tanti prodotti per gli abbonati Amazon a costi ridotti come l’innovativa Alexa o la Firestik TV per tramutare una comune tv in una smart tv.

Far parte del mondo di amazon è così allettante che una volta entrati non si riesce a farne a meno.

Ma quando Amazon ancora non esisteva nelle nostri menti e neppure nei nostri sogni c’era il Postalmarket a farci sognare. Chi non ricorda l’odore dei suoi fogli quando lo sfogliavamo ed ora sta per tornare riadattato ai bisogni odierni, esisterà solo la versione online ed è intenzionato a accaparrarsi molti clienti di Amazon.

Postalmarket, il ritorno

Per scoprire il nuovo Postalmarket bisognerà attendere ancora qualche mese. Farà il suo rientro a Natale, per il periodo dell’anno dedicato ai regali.

Grazie al Postalmarket potevi ordinare qualunque cosa da casa, proprio come si fa ora grazie ai negozi online, era talmente famoso e rinomato da avere testimonial d’eccezione come Ornella Muti, Dalila Di Lazzaro e Brooke Shields. Negli anni ’80 se volevi stupire qualcuno con prodotti introvabili lui era il posto giusto dove acquistare.

Postalmarket è nato nel 1959 dall’idea di Anna Bonomi Bolchini e negli anni ha subito svariati “passaggi di proprietà” fino a quando non 2018 non è stato acquistato da Stefano Bortolussi e Francesco D’Avella, titolare della piattaforma e-commerce Store Eden. I due sono intenzionati a realizzare una versione del Postalmarket che si adatta perfettamente alla società contemporanea. Sarà un negozio online e promette tantissime sorprese. Staremo a vedere di cosa sarà capace.