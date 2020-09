Uomini e Donne: Nicola Vivarelli frequenta Valentina Autiero? Parla lei

Nicola Vivarelli avrebbe dimenticato Gemma Galgani di Uomini e Donne con Valentina Autiero. Quest’ultima ha fatto chiarezza sull’argomento.

Settimana scorsa sono state registrate le prime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il corso del programma, è stato confermato che Gemma Galgani ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Nicola Vivarelli accusandolo di essere poco sincero nei suoi confronti, mentre quest’ultima ha rivelato che la dama durante il corso di quest’estate ha fatto perdere ogni traccia di sé.

Il dolore della loro separazione è durato ben poco, in quanto Nicola è stato avvistato con Valentina Autiero in esterna. Tale notizia non ha per niente stupito il popolo della rete, in quanto la dama non ha mai nascosto di provare un certo interesse verso il giovane cavaliere, che non ha mai mostrato tanta importanza di fronte alle sue lusinghe in segno di rispetto per la Galgani.

Nelle scorse ore però alcuni fan hanno chiesto alla dama maggiori informazioni riguardo questa nuova conoscenza con Nicola, ma quest’ultima ha smentito il tutto, affermando che quanto trapelato in rete non corrisponde in alcun modo alla verità.

Valentina Autiero ha smentito il flirt con Nicola Vivarelli a Uomini e Donne, invitando il popolo della rete a non credere a qualsiasi cosa venga scritta sul web.

Anticipazioni Uomini e Donne: Valentina Autiero smentisce il flirt con Nicola

Valentina Autiero, come anticipato, ha smentito categoricamente il suo flirt con Nicola Vivarelli. In quanto nonostante la conoscenza con il ragazzo e Gemma Galgani a Uomini e Donne, tra l’altro lei sembrerebbe averlo dimenticato con il chirurgo che le ha fatto il lifting al viso, sia giunto al termine lei non si sarebbe fatta avanti. O, per essere più precisi, nulla sarebbe andato in porto.

“Voi state continuando a parlare senza sapere come stanno realmente le cose, ve ne rendete conto?” ha esordito la dama del parterre femminile. “Credete a qualsiasi cosa venga scritta sul web. Vi consiglio di parlare di argomenti veri, invece di credere a tutto“ ha concluso la dama, smentendo il gossip nato sul suo conto.

Valentina Autiero e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, quindi, non avrebbero iniziato una conoscenza, ma il popolo della rete sospetta che la dama non abbia raccontato come stiano realmente le cose. Sarà realmente così?