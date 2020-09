Uomini e Donne: Maria ha pagato il lifting di Gemma? Lei svela la verità

Maria De Filippi ha pagato il lifting di Gemma Galgani a Uomini e Donne? La dama, intervistata dal settimanale Nuovo, ha svelato tutta la verità.

Gemma Galgani, tanto per cambiare, è sulla bocca di tutti. Questa volta non per le sue avventure amorose, la conoscenza con Nicola Vivarelli si è ufficialmente arrivata al capolinea, ma il suo primo ritocchino estetico.

La dama, infatti, ha annunciato di essersi sottoposta ad un lifting al viso e il pubblico da casa, che ha apprezzato il risultato visto che non si è modificata i tratti tipici del viso ma soltanto eliminato qualche ruga, si è prontamente chiesto se tale idea fosse venuta a lei oppure se c’è stato lo zampino di Maria De Filippi e la sua reazione e se questi hanno contribuito, come il precedente intervento ai denti, anche a livello economico oltre che psicologico.

A raccontare la verità ci ha pensato la diretta interessata, togliendo finalmente ogni dubbio ai suoi fedeli sostenitori.

“Questa volta ho iniziato un vero e proprio percorso personale con il professore che si è occupato dell’intervento” ha ammesso Gemma dopo la pubblicazione delle prime foto con il suo nuovo viso. “La redazione del programma è stata messa al corrente di ogni cosa, ma ho deciso di fare tutto da sola“ ha spiegato la dama.

Gemma Galgani si è pagata da sola il lifting e mai come questa volta la redazione di Uomini e Donne non ha nulla a che fare con tutto questo.

Gemma Galgani dopo il lifting a Uomini e Donne svela: “Ho fatto tutto da sola”

Gemma Galgani ci ha tenuto a precisare che il suo non è stato un semplice capriccio quello di eliminare le rughe dal suo volto, ma lo ha fatto per ritrovare il sorriso e che non avrebbe potuto fare scelta migliore, visto che il risultato la fa stare bene come un tempo.

“Non ho alcuna intenzione di quantificare il costo dell’operazione a cui ho scelto di sottopormi perché è talmente bella l’esperienza che ho vissuto che non ho voglia di considerare la parte economica“ ha ammesso la dama torinese, che durante il corso della puntata di oggi ha fatto una scenata di gelosia a Nicola Vivarelli. “Io sono sempre stata così nella mia vita. Ho sempre messo al primo posto il sorriso e la serenità, che non hanno alcun prezzo” ha aggiunto Gemma per poi confidare cosa ne pensa Maria De Filippi di questa sua scelta.

“Non ho avuto modo di consultarmi con lei prima di sottopormi all’intervento, ho parlato soltanto con il professore che si è occupato di tutto” ha proseguito Gemma Galgani dopo il lifting. “Quando però lei mi ha vista per la prima volta dopo l’operazione, non ho potuto fare a meno di notare sul suo viso un’espressione positiva. Quella è valsa molto più di mille parole” ha aggiunto. “Penso che sia rimasta soddisfatta del risultato finale“ ha concluso l’indiscussa protagonista del Trono Over.

Gemma Galgani a Uomini e Donne, magari con l’aiuto del suo nuovo viso, riuscirà finalmente a trovare l’amore che tanto cerca?