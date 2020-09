Pamela Barretta pubblica le prove contro Tina dopo Uomini e Donne

Tina Cipollari ha accusato Pamela Barretta di aver cercato in giro il suo numero. La dama ha pubblicato le prove che dimostrano l’esatto contrario.

Pamela Barretta è stata una delle protagoniste della puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama era tornata in studio per avere l’ennesimo confronto, a cui è “sfuggita”, con il suo ex compagno Enzo Capo, ma prima di incontrare quest’ultimo ha avuto un acceso scontro con Tina Cipollari.

L’opinionista di Maria De Filippi ha accusato Pamela di non avere una vita, in quanto nonostante la sua relazione sia giunta al termine da svariati mesi, non fa altro che continuare a parlare ed ad indagare nei confronti del suo ex. Tina l’ha accusata anche di essere una stalker, in quanto dopo aver saputo che lei ha avuto un breve incontro con Enzo, avrebbe cercato in giro il suo numero di telefono per sapere cosa si fossero raccontati in quei pochi minuti trascorsi insieme.

Pamela ha smentito la versione dell’opinionista, che ieri ha stroncato il lifiting di Gemma Galgani che invece è stato promosso dal pubblico a casa, affermando che lei non è assolutamente andata in giro a chiedere il suo numero, ma a che a darglielo è stata l’opinionista stessa che dopo averla incontrata ad un evento ha scelto di scriverle il suo contatto su un biglietto.

Tina Cipollari ha accusato Pamela Berretta di essere una stalker e di inventarsi le cose, ma quest’ultima subito dopo la puntata ha deciso di pubblicare le prove di quanto affermato, mostrando nelle stories il biglietto che Tina le avrebbe dato con su scritto il numero di telefono.

“Sono pronta a sottoporre il biglietto alla prova calligrafica” ha aggiunto Pamela, rivelando poi un altro retroscena post puntata.

Uomini e Donne: Pamela Barretta rifiuta l’invito di Maria De Filippi

Pamela Barretta, nelle stories da lei caricate, ci ha tenuto a precisare che ha ricevuto un ulteriore invito a prendere parte alle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, ma che lei non se l’è sentita di prenderne parte. Anche se ha invitato tutti i suoi fedeli sostenitori ad aspettare quelle che sono già state registrate in precedenza. Molto probabilmente perché sono le ultime a cui ha preso parte.

La dama, che di recente ha attaccato Enzo Capo su Instagram, ci ha anche tenuto a precisare che lei non è assolutamente una stalker, come Tina Cipollari l’ha descritta in puntata, ma che si è semplicemente limitata ad inviarle un messaggio, scusandosi perfino per averla disturbata.

“Lo stalking ragazzi è un’altra cosa” si è giustificata Pamela Barretta dopo Uomini e Donne. “Io l’ho vissuto sulla mia pelle e non è di certo ricevere un messaggio educato” ha concluso la dama, che fortunatamente di recente ha scoperto l’identità di chi la tormentava.

Tina Cipollari sceglierà di replicare di fronte la prova pubblicata da Pamela su Instagram che sembrerebbe smentire quanto affermato da lei in puntata? Staremo a vedere.