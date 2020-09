Assorbenti lavabili e coppetta mestruale: cosa sono e perché usarli

Scopriamo insieme che cosa sono gli assorbenti lavabili e la coppetta mestruale, una valida alternativa agli assorbenti usa e getta che ti cambierà la vita!

Ne hai sentito parlare ma non hai mai avuto il coraggio di chiedere di più?

Siamo qui per te! Scopriamo insieme i vantaggi e le difficoltà di usare un nuovo tipo di assorbenti durante il ciclo mestruale.

No all’inquinamento, sì alla natura!

Assorbenti lavabili e coppetta mestruale: perché sceglierli?

Di motivi per scegliere assorbenti intimi riutilizzabili ce ne sono tantissimi.

Innanzitutto il risparmio: avrai letto anche tu le polemiche riguardanti la tampon tax che prevede una tassazione di lusso pari al 10% per tutti gli assorbenti femminili.

Il costo annuale, per una donna che compri assorbenti ogni mese, è stato calcolato intorno a 675 euro.

Comprando un assorbente riutilizzabile oppure una coppetta mestruale potrai ridurre in maniera drastica questo costo, comprando solo un prodotto che dura dai cinque ai dieci anni. Conveniente, no?

Inoltre, con questi prodotti, possiamo avere cura dell’ambiente: ebbene sì, tamponi ed assorbenti usa e getta sono estremamente nocivi per il nostro pianeta!

Una donna può arrivare ad usare, nell’arco di una vita intera, tra i diecimila ed i quattordicimila assorbenti.

Sono tantissimi!

In più, quelli usa e getta, erano fino all’anno scorso impossibili da riciclare e producevano una quantità inverosimile di rifiuti annuali: quasi novecento tonnellate.

Assorbenti green: quale scegliere e perché

Coppetta mestruale : ovviamente prima di comprare una coppetta mestruale ci sono alcune informazioni che è necessario conoscere. Non dovete spaventarvi, però! La coppetta è realizzata con materiali anallergici ed è studiata per essere comoda e facile da usare per tutti.

Ovviamente ha i suoi pro e contro ed anche se vi spieghiamo come inserirla all’inizio non vi sembrerà facile.

Bisogna fare un po’ di pratica per usarla e potete fare pratica solo una volta al mese!

Importante è bollirla , in un pentolino apposito, ogni primo giorno di ciclo quando andrete a inserirla di nuovo per la prima volta e alla fine, quando la metterete via per il prossimo mese.

Non preoccupatevi; la coppetta mestruale è facilissima da usare e diventerà presto la vostra migliore amica.

Dopo che avrete scelto il modello e trovato il modo migliore per inserirla e rimuoverla (online si trovano tantissimi tutorial!) vi renderete conto che è perfetta.

Consigliata a tutti , è particolarmente indicata per le ragazze sportive o quelle che amano stare in giro tutto il giorno.

La coppetta, infatti, può essere tenuta fino a dodici ore e, se inserita correttamente, non si sposta e non perde .

Potete correre, giocare, fare il bagno e stare fuori tutto il giorno senza nessun problema!

Può durare fino a dieci anni.

Questi assorbenti funzionano esattamente come quelli usa e getta: si indossano sopra gli slip, fissandoli con dei bottoni a clip. Sono di stoffa e cotone, realizzati in modo da trattenere gli odori ed i liquidi in maniera ineccepibile.

Durano fino a cinque anni e richiedono solo un poco di attenzione alla manutenzione: lavateli e sciacquateli sempre con acqua fredda.

Una volta che il ciclo mestruale è terminato potete sempre lavarli in lavatrice insieme al resto dei panni.

Essendo simili agli assorbenti usa e getta potreste trovarli estremamente più facili ed utili di una coppetta mestruale.

Di certo non ci sarà bisogno di imparare ad usarli da zero, quindi non avrete bisogno di fare pratica.

Se però soffrite di irritazioni da sfregamento o trovate scomodi gli assorbenti esterni purtroppo gli assorbenti lavabili non possono risolvere questo problema.

Assicuratevi sempre di comprare assorbenti lavabili certificati, realizzati con materiale ipoallergenico per avere il massimo della comodità senza mettere a rischio la salute.

Il ciclo mestruale è difficile da gestire, soprattutto se non sappiamo come fare.

Bisogna imparare ad alleviare i dolori mestruali con dei trucchetti specifici oppure prendere la pillola per regolarizzarlo (e poi subire le conseguenze quando dobbiamo smetterla!).

Questi prodotti riutilizzabili potrebbero rappresentare un punto di svolta almeno per l’ambiente e per le nostre tasche: proviamo?