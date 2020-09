Cosa succede al tuo corpo quando smetti di prendere la pillola? Scopriamo insieme tutti i suggerimenti per smettere di prendere la pillola in sicurezza!

La pillola anticoncezionale è uno strumento che accomuna moltissime donne in tutte le parti del mondo.

Si usa per prevenire la gravidanza ma anche per curare alcune patologie o ristabilire un ciclo mestruale “sballato”.

Scopriamo insieme cosa succede, però, quando insieme al medico si decide di sospendere questa cura ormonale!

Smettere di prendere la pillola: ecco cosa succede

La pillola anticoncezionale è vittima di una lunga serie di miti difficili da sfatare: rimarrete stupiti leggendo queste cinque false credenze a riguardo.

É vero che ci sono effetti collaterali, anche rari, da conoscere e pro e contro da valutare per decidere se è bene prenderla o meno.

Come per tutte le cure, nessuno può consigliarvi meglio del vostro medico.

Una volta iniziato il percorso ormonale in sicurezza potreste volerlo interrompere: cosa succede al vostro corpo in questo caso?

Ci sono ovviamente anche qui pro e contro nel lasciarsi alle spalle una cura ormonale!

Ricordate che per interrompere la pillola dovete sempre confrontarvi con il vostro medico.

Il percorso può essere lungo ed il fisico potrebbe metterci mesi prima di capire che il farmaco non è più in circolo nel vostro corpo!

Scopriamo gli aspetti positivi e negativi di questa interruzione:

Aspetti positivi e …

Benvenuta energia! Moltissime donne segnalano come ci sia un picco di energia una volta interrotta la pillola anticoncezionale .

Niente paura, la pillola non vi priva delle vostre forze! Rende solo più difficile l’assunzione di vitamine e minerali perché interferisce con il metabolismo.

Una dieta di alimenti sani ci aiuta a vivere meglio in ogni caso: quando smettiamo la pillola è ancora più fondamentale!

Tantissime donne dichiarano di sentirsi meglio una volta smessa la cura e di sentirsi anche più inclini ai rapporti sessuali. A volte il dosaggio della nostra pillola era sbagliato e non lo sapevamo oppure semplicemente interferiva troppo con il nostro metabolismo.

Smettere l’assunzione di un farmaco è sempre legato a sbilanciamenti emotivi. Non preoccupatevi se vi sentite “oscillare” per qualche tempo. Dopo qualche mese torna tutto alla normalità!

aspetti negativi dello smettere la pillola.

Amenorrea : per chi non lo sapesse, l’amenorrea è la mancanza di ciclo mestruale . Per quanto le cause possano essere tantissime l’interruzione della pillola può contribuire a farvi avere un ciclo irregolare o assente per qualche mese.

Niente di cui preoccuparsi ma controllate sempre con il vostro medico!

: per chi non lo sapesse, è la . Per quanto le cause possano essere tantissime l’interruzione della pillola può contribuire a farvi avere un o per qualche mese. Niente di cui preoccuparsi ma controllate sempre con il vostro medico! Ciclo in… eccesso! Al contrario dell’amenorrea, potrebbe invece succedervi di ritrovarvi con un ciclo estremamente abbondante e doloroso .

Purtroppo, una volta smessa la pillola, torneremo ad avere tutti quei problemi legati alle mestruazioni che ci eravamo scordate!

Tenete a mente che nessuno di questi effetti post-pillola dura per sempre e che è normale che il vostro corpo non funzioni alla perfezione mentre si riassesta.

Se i dolori sono troppo forti, ovviamente, parlatene sempre con il dottore!

Per combatterla esistono rimedi naturali molto efficaci ed è sempre consigliato bere tanta acqua e mangiare bene.

Dopo l’interruzione della pillola potreste notare qualche sfogo o eccesso di inestetismi sulla pelle: non preoccupatevi.

Tenete a bada il consumo di latticini, alimenti grassi e cibo spazzatura e tornerete ad avere una pelle di marmo in pochissimo tempo!

Ci sono lati positivi e negativi se state pensando di smettere di prendere la pillola anticoncezionale.

Se state pensando di iniziarla dovete assolutamente leggere le cinque cose da sapere prima di cominciare oppure potete convincere il vostro partner ad usare il gel anticoncezionale da uomo.

In ogni caso è importante informarsi e parlare con un esperto per poter prendere una decisione matura e consapevole.