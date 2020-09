Si chiama Fortuna, la ragazza paparazzata in barca con Stefano de Martino che questa volta potrebbe veramente aver ritrovato l’amore.

Da quando il nuovo tentativo d’amore con Belen Rodriguez si è tramutato in un nuovo fallimento, Stefano De Martino è stato accostato dal mondo del gossip a diverse donne: una serie di flirt veri o presunti ma comunque sempre risoltisi in un nulla di fatto.

A fare rumore era stato ad esempio il presunto intrigo con Mariana Rodriguez, smentito poi dalla stessa fascinosa modella.

Le vacanze estive o, per meglio dire, il concludersi di queste, pare portare però un vento nuovo, un vento che spinge Stefano De Martino in barca con una nuova e molto affascinante ragazza.

Stefano de Martino in barca con una nuova fiamma

Gente ha paparazzato il conduttore di Made in Sud mentre si rilassa in barca ma, soprattutto, in dolce compagnia.

Con lui una bella ragazza mora alla quale Stefano de Martino sembra riservare attenzioni molto particolari.

Racconta il settimanale:

“La burrascosa separazione da Belén sembra ormai alle spalle, almeno a giudicare dalle nostre fotografie esclusive. Con la sua nuova fiamma e alcuni amici, De Martino ha prima preso parte a una festa in una località della penisola sorrentina, poi è rientrato in barca con Fortuna. La coppia avrebbe passato la notte cullata dalle onde. Il mattino successivo, da perfetto padrone di casa, Stefano le ha offerto il caffè e brioche. Più tardi sono scesi per pranzare in un suggestivo ristorante di Nerano, che ha i tavoli davanti al mare: il Conca del Sogno, che ha già frequentato più volte con Belen e le loro rispettive famiglie. Stefano è poi tornato a bordo con la sua giovane amica per fare il bagno e prendere il sole, facendo sfoggio dei famosi pettorali che gli sono valsi il titolo di ragazzo dell’estate.”

Secondo Gente tra i due si poteva notare un’intesa a dir poco vincente, tra scherzi, tuffi e un chiacchierare fitto fitto.

Il dubbio che non si tratti più di una frecciatina che di una scintilla serpeggia nell’aria:

“Chi conosce bene Stefano non può fare a meno di pensare che questo in realtà sia un messaggio trasversale destinato alla moglie Belen, che non sembra essergli ancora uscita dal cuore.”

Siamo di fronte allora a un nuovo amore o solo all’ennesimo flirt estivo usa e getta? Solo il tempo potrà dircelo.