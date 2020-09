Belen Rodriguez: Chi svela perché Stefano De Martino l’ha lasciata

Il settimanale Chi, diretto da Signorini, ha svelato in esclusiva per quale motivo Stefano De Martino ha lasciato sua moglie Belen Rodriguez.

La storia d’amore, ormai giunta al capolinea da mesi, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha appassionato e non poco il popolo della rete, che è curioso di sapere per quale motivo i due hanno scelto, dopo il loro ritorno di fiamma che tanto aveva fatto sognare, di dirsi addio ancora una volta.

La loro separazione si presume essere stata tutt’altro che pacifica, visto che in alcuni video spuntati in rete i due non si rivolgono nemmeno la parola quando si incontrano per strada , e il settimanale Chi, sul nuovo numero in uscita, ha svelato in anteprima per quale motivo il loro matrimonio si è concluso.

Contrariamente a quanto diffuso da Dagospia, non ci sarebbe stato alcun tradimento con Alessia Marcuzzi, gossip indiscusso di quest’estate, ma soltanto delle incompatibilità a livello caratteriale.

Stefano De Martino ha lasciato Belen Rodriguez perché quest’ultima amerebbe vivere alla giornata, mentre lui preferirebbe pianificare ogni cosa. Belen sarebbe riconoscente al gossip, parte fondamentale della sua carriera, mentre De Martino prova a non farne più parte.

Lei non disprezzerebbe il divertimento, incurante di ciò che gli altri possano pensare sul suo conto, Stefano invece il contrario; ma nonostante tutto lui avrebbe provato a riconquistarla, senza successo, dopo essersi allontanato da lei per l’ennesima volta.

Stefano De Martino ci riprova con Belen Rodriguez, lei lo allontana

Stefano De Martino, dopo aver deciso di terminare il suo matrimonio per la seconda volta, sempre secondo quanto riportato sul nuovo numero di Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini, avrebbe provato a riavvicinarsi a Belen Rodriguez, provando a farle capire che forse sono proprio le loro divergenze a rendere il loro amore unico e duraturo nel tempo, ma quest’ultima non avrebbe voluto saperne nulla.

Tant’è che in più di un’occasione è stata avvistata con altri uomini e tanti sono stati i gossip che le hanno attribuito durante il corso di quest’estate.

“Stefano dopo aver lasciato Belen, forse in maniera un po’ troppo precipitosa, a causa dei loro differenti stili di vita, ci ha ripensato ad ha provato a riconquistarla“ si legge sulla rivista a proposito del matrimonio di De Martino e la Rodriguez, che di recente è intervenuta sulla crisi di sua sorella Cecilia e Ignazio.

“Ha realizzato che probabilmente anche attraverso le loro differenze, sono destinati a stare insieme per sempre“ prosegue l’articolo. “Ma Belen non è sembrata pensarla alla stessa maniera, in quanto è decisa a prendere la sua strada e non vuole saperne di riaprire il capitolo della sua vita relativo al matrimonio con Stefano” conclude il servizio.

Tra l’altro nelle scorse settimane, il settimanale Chi aveva rivelato che Belen era pazza di Antonino Spinalbese, un giovane hairstylist, segno che effettivamente di Stefano sembrerebbe non volerne sapere più nulla.

La storia d’amore di Belen e Stefano sembra essere, ancora una volta, giunta al capolinea. Nonostante il conduttore di Made in Sud abbia riprovato a riconquistare sua moglie, il capitolo relativo al loro matrimonio è concluso ormai da tempo. Anche se Maria De Filippi è convinta che i due torneranno insieme, dando una nuova speranza ai fan della coppia, che sognano ancora di poterli rivedere insieme e più innamorati che mai. Stefano riuscirà a riconquistare ancora una volta la fiducia della conduttrice di Tu sì que vales? Staremo a vedere, visto che la loro storia è ricca di colpi di scena.