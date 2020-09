Giulia De Lellis dopo lo sfogo di Andrea Damante: “Estate particolare”

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad una lunga riflessione su Instagram dopo lo sfogo di Andrea Damante sui recenti gossip che li vedono coinvolti.

Giulia De Lellis è pronta a tornare sulla sua vita, che subirà qualche modifica come anticipato dalla diretta interessata negli scorsi giorni in quanto è pronta a dare una nuova svolta dirigendo il tutto verso le sue nuove aspirazioni, e per l’occasione ha scelto di lasciarsi andare ad una riflessione su Instagram. Riflessione che manco a farlo apposta è arrivata subito dopo lo sfogo di Andrea Damante.

Andrea ha smentito i gossip sul loro conto, mentre lei si è concentrata sulla fine del periodo estivo e questo nuovo inizio di vita che si spera possa essere migliore e maggiormente stabile rispetto a quello che l’ha anticipato.

“Lo sapete” ha esordito Giulia su Instagram, parlando a tu per tu con i suoi fedeli sostenitori. “Da sempre voi per me siete stati una sorta di diario segreto a cui confidare i miei pensieri e segreti” ha proseguito l’esperta di tendenze. “Per questo motivo ho scelto di dare il benvenuto al mese di settembre con questo scatto che fa parte di un’estate un po’ particolare” ha concluso Giulia De Lellis dopo lo sfogo di Andrea Damante. “Ma in un modo o nell’altro la ricorderò per sempre” ha aggiunto, lasciando poi un messaggio per i suoi fedeli sostenitori.

Giulia De Lellis su Instagram: il suo messaggio per i fan

Giulia De Lellis, come anticipato, dopo aver condiviso con i suoi fedeli sostenitori una riflessione in merito alla fine di questo periodo estivo, ha scelto di lanciare anche un messaggio per tutti i suoi fan, augurandosi che questo settembre possa rivelarsi essere l’inizio di un meraviglioso “anno”.

“Vi auguro un meraviglioso inizio anno, perché si sa che con settembre c’è sempre un nuovo inizio” ha esordito la compagna di Andrea Damante, che di recente ha commentato la storia di Eleonora Rocchini e Nunzio. “Che sia ricco di positività e gioia, che ritroverò da qualche parte tra le mie borse” ha concluso con un tocco di ironia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, facendo intuire che da qualche tempo non è più felice come prima.

Che questo nuovo inizio lo sia anche per la loro storia d’amore? E’ da tempo infatti che i fan non hanno più aggiornamenti su come prosegue la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.