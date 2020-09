Andrea Damante sul presunto flirt dopo Giulia De Lellis: “Portate rispetto”

Andrea Damante ha perso la calma su Instagram dopo che il settimanale Chi ha pubblicato un suo nuovo presunto flirt dopo Giulia De Lellis.

Andrea Damante, dopo la conferma del periodo di crisi che sta vivendo con la sua Giulia De Lellis, è stato il protagonista di numerosi gossip, l’ultimo lanciato dal settimanale Chi, che lo vedrebbero aver voltato pagina al fianco di una nuova e misteriosa ragazza.

L’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a smentire il tutto, affermando che nulla di quanto trapelato in rete e sui giornali corrisponde alla verità e che questa volta, rispetto alla precedente rottura con Giulia dove ammise di averla tradita, non ha assolutamente intenzione di essere infangato dai media, visto che questa volta è stata tirata in ballo anche sua madre.

“Buongiorno, questa volta vi prego di risparmiarvi tutta la merd* che siete soliti gettarmi addosso” ha esordito Andrea Damante furioso su Instagram, per poi chiarire subito dopo come stanno realmente le cose. “Questa volta non ho nessuna intenzione di farmi infangare perché mi merito tutto il contrario“ ha proseguito il compagno di Giulia De Lellis. “Qui nessuno ha nessuno, tutt’altro!” ha aggiunto, chiarendo che non appena ci saranno novità sulla sua storia lui e Giulia saranno i primi a comunicarlo.

Giulia De Lellis, Andrea Damante chiarisce: “Saremo noi a dirlo”

Il compagno di Giulia De Lellis, come anticipato, ci ha tenuto a chiarire che non appena ci saranno novità saranno lui stesso e la bella esperta di tendenze ad aggiornare i fan e chiede di non tirare in ballo persone che in primis non c’entrano nulla con la loro relazione ma che soprattutto non esistono, come questa fantomatica sua nuova fiamma.

“Quando ci sarà qualcosa da dire, saremo noi i primi a farlo non preoccupatevi” ha subito precisato Andrea Damante, che di recente ha attaccato Signorini a causa dei gossip da lui diffusi. “Vi prego di non tirare in ballo persone che non esistono e soprattutto portate rispetto per il momento che stiamo vivendo“ ha concluso il bel dj veronese.

La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, contrariamente a quanto tutti sembrano pensare, pare non è essere, fortunatamente, ancora arrivata al capolinea.