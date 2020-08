Andrea Damante : attacco a Signorini dopo l’uscita di “Chi”

Andrea Damante prende ufficialmente le distanze da Alfonso Signorini e da ‘Chi’ il magazine da lui diretto. La causa è un articolo dedicato alla rottura tra il Dj veronese e Giulia De Lellis.

Le parole che ‘Chi’ ha dedicato alla nuova e a questo punto si pensa definitiva rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbero proprio piaciute ad Andrea Damante che dopo aver letto l’articolo, avrebbe preso le distanze da Alfonso Signorini e tutta la realtà del magazine da lui diretto con un gesto pubblico molto forte.

Se le battaglie mediatiche ormai si combattono a suon di ‘like’ il Dama ha rifilato una bella tripletta al nemico. L’articolo pubblicato sul settimanale, avrebbe diffuso una ‘versione dei fatti’ che non è decisamente piaciuta ad Andrea.

Andrea Damante attacco mediatico contro Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia

Andrea Damante prende le distanze dal settimanale ‘Chi’, dal suo direttore Alfonso Signorini e dal giornalista Gabriele Parpiglia, come? Togliendo il like dai loro account Instragram e da quello ufficiale del magazine.

Sul settimanale infatti si parla delle condizioni che avrebbero portato i Damellis alla nuova rottura palesando che la crisi di coppia aleggiava nell’aria già da tempo, particolare che la coppia avrebbe cercato di nascondere ai loro followers per un poco ma poi sotto l’azione del pressing mediatico avrebbero raccontato le loro verità.

Le indiscrezioni sulla fine della storia d’amore più seguita d’Italia sono state moltissime, prima fra tutte, la non accettazione da parte della mamma di Damante dell’uscita del libro di Giulia ‘Le corna stanno bene su tutto’. Altra causa della rottura del rapporto tra Andrea e Giulia sarebbe stata attribuita al flirt di lei con Carlo Beretta.

La versione dei fatti data dal settimanale ‘Chi’ è però del tutto unica, visto che nell’articolo sarebbero state riportate le confidenze che Andrea avrebbe fatto ad un amico ed in particolare le parole che gli sarebbero state messe in bocca:

” Nonostante l’amore che ci legherà per sempre, io e Giulia non facciamo altro che farci del male”

parole che secondo il magazine il Dj avrebbe confidato ai suoi amici, specificando che tornare insieme sarebbe stato un errore. Queste parole il Dama non le avrebbe proprio digerite. Per questo poi avrebbe preso la decisione di togliere i like a tutti i rappresentanti principali del settimanale e al suo direttore.

Aspettiamo una reazione diretta di Andrea e Giulia che nelle ultime ore, avrebbe comunicato ai suoi followers di aver preso una decisione molto importante.