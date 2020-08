Pelle impura: trattala con il carbone vegetale, consigli, video

Il carbone vegetale è uno dei rimedi naturali più efficaci e amati per trattare le pelle impura. Come utilizzarlo nella beauty routine.

Il carbone vegetale è decisamente uno dei rimedi naturali ‘must have’ di questi ultimi tempi. Sono molti i prodotti di bellezza, soprattutto indicati per pelle impura, che si possono trovare in commercio e tante le ricette fai da te per prendersi cura della propria pelle.

La pelle impura è una problematica che colpisce molte persone, anche non più giovanissime, scopriamo:

perché si ha la pelle impura

la beauty routine per la pelle impura

come prendersi cura della pelle impura con il carbone vegetale

ricette di bellezza fai da te con il carbone vegetale

Perché si ha la pelle impura

La pelle impura è una tipologia di epidermide caratterizzata dalla presenza di sebo in eccesso, pori dilatati, punti neri e di grasso e a volte anche acne. La pelle grassa non interessa soltanto le persone molto giovani come spesso si pensa, ma può accompagnare una donna ed un uomo per tutta la vita. Unica nota positiva e non di poca importanza, la pelle impura e grassa invecchia meno velocemente.

Le cause di una pelle impura possono essere diverse, soprattutto ormonali. Questo tipo di problematica si palesa nel periodo dello sviluppo, quando si vive un momento ‘ormonalmente disordinato’ e può persistere per diversi anni, anche per sempre. La pelle impura si può avere anche per predisposizione genetica e altri fattori costituzionali.

Una consulenza dermatologica, può senza dubbio essere una scelta giusta per appurare la causa della pelle impura ed avere la prescrizione di eventuali rimedi. Nel caso strettamente femminile, anche una visita ginecologica, in particolare una ecografia pelvica potrà chiarire se alla base dei disordini ormonali e della pelle impura può esserci un ovaio micropolicistico.

La beauty routine per la pelle impura

La pelle impura va trattata con estrema delicatezza, al contrario di come molti pensano infatti, non necessita di trattamenti ‘sgrassanti’ e ‘stressanti’ per l’epidermide. La pelle grassa o impura ha bisogno di essere riequilibrata e trattata ogni giorno per evitare l’accumulo di sebo in eccesso, punti neri e brufoli.

La detersione va fatta ogni giorno mattina e sera con un prodotto specifico. Ottimi tutti i detergenti a base di acidi della frutta, che eseguono una delicata esfoliazione. Dopo la detersione è d’obbligo l’applicazione di un tonico riequilibrante a base acida, che può essere picchiettato con un dischetto di cotone o vaporizzato sulla pelle.

La crema trattamento, dovrà essere applicata mattina e sera, ma la parte fondamentale della beauty routine settimanale, saranno lo scrub delicato, che eliminerà le cellule morte e pulirà in profondità i pori dilatati tipici della pelle grassa e la maschera. Lo scrub dovrà essere delicato e per pelli sensibili e potrà essere fatto una volta a settimana.

La maschera dovrà essere a base di sostanze assorbenti e purificanti come le argille o il carbone vegetale ad esse spesso addizionato, e applicata anche due volte a settimana. Una pulizia del viso professionale mensile, sarà un’ottima abitudine per eliminare punti neri e di grasso in modo corretto. Anche l’alimentazione è fondamentale per trattare la pelle grassa e ci sono alcuni elementi che non andrebbero assolutamente assunti.

Come prendersi cura della pelle impura con il carbone vegetale

Il Carbone vegetale è un rimedio naturale tutto ‘green’ adatto al trattamento delle pelli impure. Viene inserito nella formulazione di prodotti indicati per la pulizia della pelle più che nei trattamenti veri e propri e così via libera a detergenti a base di carbone vegetale, esfolianti viso e maschere di bellezza tutti prodotti rigorosamente di colore nero.

Tra la miriade di prodotti proposti ve ne sono moltissimi, ma per scegliere quello efficace si dovrà far riferimento alla formulazione indicata sulla confezione ove il carbone vegetale dovrà essere contenuto in quantità sufficiente rispetto agli altri ingredienti, almeno al 40%. Sono molti infatti i prodotti low cost in commercio che del carbone vegetale hanno solo ed esclusivamente il colore nero. Orientarsi verso un prodotto con il giusto rapporto qualità prezzo sarà la scelta migliore.

I risultati della pelle impura trattata con il carbone vegetale non tarderanno a palesarsi. La pelle apparirà più fresca, opaca, con pori meno evidenti e visibilmente più pulita.

Ricette di bellezza fai da te con il carbone vegetale

Il carbone vegetale può essere acquistato in erboristeria, una polvere nera contenuta in pratici sacchetti da utilizzare al bisogno nella preparazione di prodotti di bellezza fai da te. Ottimo anche per effettuare una pulizia dei denti profonda e sbiancante.

Si potrà addizionare di carbone vegetale il proprio detergente viso, aggiungendo uno o due cucchiaini di polvere nella confezione, così come lo scrub viso e corpo preferiti e le maschere di bellezza a base di argilla verde o bianca, perfette per il trattamento delle pelli grasse e impure.

Ma scopriamo le migliori ricette di bellezza fai da te con il carbone vegetale nei video tutorial che abbiamo selezionato per voi!

Non vi resta che correre ad acquistare prodotti di bellezza a base di carbone vegetale o preparare le ricette fai da te per ritrovare una pelle fresca e pulita!