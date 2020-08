Giulia De Lellis prende un’importante decisione: “Lo farò al più presto”

Giulia De Lellis non appena tornata dalle vacanze ha comunicato ai suoi fan di aver preso un’importante decisione per il bene dei suoi cari.

Giulia De Lellis è da poco tornate dalle vacanze e si sa: ogni viaggio, piccolo o grande che sia, porta con sé nuove consapevolezze sulla propria vita. Anche la compagna di Andrea Damante ha rivelato ai suoi fan che dopo essersi sistemata ha intenzione di organizzare tutta la sua vita, che negli ultimi tempi è stata piuttosto movimentata. Nonostante ciò, l’esperta di tendenze, anche in base a tutto ciò che sta accadendo in questi giorni, ha scelto di prendere una decisione molto importante e no, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha nulla a che fare con tutto questo. La sua decisione riguarda quella di sottoporsi al tampone per verificare se durante il corso delle sue vacanze è entrata in contatto con il coronavirus o meno.

“Ciao a tutti, le mie vacanze italiane sono purtroppo giunge al capitolo finale” ha precisato Giulia, che nelle scorse settimane è stata la protagonista di un retroscena di Maria De Filippi. “Sto tornando in città ed ho bisogno di organizzare alcuni aspetta della mia vita. Devo focalizzarmi su tante di quelle cose che nemmeno io riesco ad immaginarne la quantità ma riuscirò a cavarmela come sempre” ha proseguito la compagna di Andrea Damante per poi annunciare l’importante decisione presa.

“Ho deciso che la prima cosa che farò non appena sarò tornata sarà quella di sottopormi al test per il covid -19. Farò il tampone per essere precisi” ha spiegato Giulia ai suoi followers, che hanno apprezzato la sua recente apparizione nell’ultimo videoclip di Damante. “Ci tengo a precisare che io non ho alcun sintomo del virus, ma ritengo sia importante verificare se l’ho contratto o meno durante il corso di questi giorni” ha proseguito la De Lellis. “Perché soltanto così non metterà a rischio tutte quelle persone che fanno parte della mia vita“ ha concluso per poi lanciare un appello ai suoi fedeli sostenitori.

Giulia De Lellis lancia un appello ai suoi fan: “Fatelo anche voi”

Giulia De Lellis, dopo aver rivelato ai suoi fedeli sostenitori di aver scelto di sottoporsi al tampone al fine di verificare se ha contratto o meno il covid 19 nonostante non abbia manifestato alcun sintomo, ha deciso di lanciare un messaggio ai suoi fan, invitando loro ad imitare il suo gesto. In quanto soltanto così, sottoponendosi al test sierologico o al tampone, è possibile non solo proteggere se stessi e la propria salute, ma anche quella di tutte le persone a cui vogliamo bene.

“Volevo anche invitare tutti voi a fare la stessa cosa” ha consigliato la compagna di Andrea Damante, tra l’altro lui sembra essersi pentito del loro ritorno di fiamma. “In particolar modo mi rivolgo a tutti coloro che durante il corso di quest’estate hanno scelto di viaggiare e che hanno interagito con quelle persone che avrebbero potuto contrarre il coronavirus in maniera involontaria” ha invitato Giulia De Lellis.

“La nostra salute, ma soprattutto anche di tutte quelle persone che ci stanno intorno come i nostri cari ad esempio, ma anche dei nostri colleghi di lavoro, deve venire prima di tutto e dobbiamo rispettarli” ha concluso l’esperta di tendenze. “Io come sempre vi terrò aggiornati sulle mie condizioni e volevo augurarvi anche un grosso in bocca al lupo per tutti i vostri rientri” ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “La vostra Giulietta” ha aggiunto.

