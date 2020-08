Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi? Lui rompe il silenzio

Andrea Damante, sulle pagine del settimanale Chi, ha rotto il silenzio sulla sua presunta e nuova crisi con la fidanzata Giulia De Lellis.

Andrea Damante negli ultimi tempi è tornato al centro della cronaca rosa a causa della sua relazione con Giulia De Lellis. Il motivo? Sul web si è a lungo parlato di una possibile nuova crisi tra loro. A sostegno di queste indiscrezioni ha giocato il fattore distanza perché i due, dopo un periodo trascorso 24 ore su 24 insieme, hanno deciso di separarsi.

Oltre alla separazione dei due, lui è in giro per l’Italia mentre lei si trova con la sua famiglia, non ha aiutato nemmeno l’assenza di Giulia che solitamente è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram. “Ho avuto problemi con il telefono” si è giustificata lei, ma pochi hanno realmente creduto a questa motivazione.

La coppia, che è sicuramente venuta a conoscenza del rumor sulla loro nuova rottura, non ha mai commentato tale indiscrezione. O almeno fino ad oggi dove tra le pagine del settimanale Chi, Andrea Damante ha smentito la crisi con Giulia De Lellis.

Nessuna crisi di coppia per Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Cavolate”

Andrea Damante ci ha tenuto a smentire la presunta e nuova crisi che avrebbe colpito la sua relazione con Giulia De Lellis, ma la sua risposta non ha convinto nemmeno il giornalista che ha accolto la testimonianza, tanto da insinuare il dubbio nei lettori. Ecco cosa è possibile leggere sul nuovo numero di Chi:

“Nella rete da giorni non si fa che parlare di altro: della nuova crisi che avrebbe colpito Andrea e Giulia” precisa subito il giornalista. “I due sui social non sono soliti più apparire uno al fianco dell’altro, ma il bel dj veronese ci ha tenuto a tranquillizzare i fan” si legge sul giornale. “Ci ha detto: ‘Sono tutte cavolate’, ma sarà vero?“ si insinua sulla coppia che è stata paragonata a quella scoppiata di Belen e Stefano.

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è davvero tutto ok?

I fan devono fidarsi delle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha rassicurato, anche se non proprio in maniera convincente, che le cose tra lui e Giulia proseguono a gonfie vele.