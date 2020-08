La madre di Andrea Damante chiarisce: “Quella lite non è colpa mia”

La madre di Andrea Damante è stata letteralmente tirata in mezzo alla burrasca di gossip che si è scatenata intorno a suo figlio: è stata lei ad allontanare Giulia?

Non dev’essere semplice essere la madre di uno dei DJ più famosi d’Italia nonché uno dei principi assoluti del gossip degli ultimi anni.

Valentina Fasciana, bellissima proprietaria di un resort in Sicilia, si è trovata involontariamente a recitare la parte della cattiva nella vicenda che ha visto prima riavvicinarsi e poi scoppiare la coppia Damante – De Lellis.

L’imprenditrice è stata accusata infatti di essere la causa principale di una grossa lite che avrebbe definitivamente allontanato Andrea e Giulia, portando alla situazione attuale.

La madre di Andrea Damante è la strega cattiva oppure no?

Le Corna Stanno Bene Su Tutto – Ma io stavo meglio senza è stato un gigantesco quanto inaspettato successo editoriale.

Giulia De Lellis è stata travolta dall’enorme riscontro ottenuto dalla sua “opera prima” e, forse, all’epoca in cui ha accettato di far scrivere il suo libro (di certo non l’ha scritto lei, come ha spiegato più volte la stessa Giulia) non si curava delle conseguenze che la sua biografia avrebbe avuto sui rapporti con Andrea Damante.

Giulia ha voluto raccontare il periodo in cui scoprì il tradimento di Andrea Damante, il quale aveva approfittato della lontananza di Giulia durante il Grande Fratello VIP per darsi alla pazza gioia insieme a diverse fan incontrate in discoteca.

La delusione, il dolore e il disprezzo per Andrea Damante sono stati gli ingredienti principali del successo del libro e, secondo diversi rumors che sono circolati nelle ultime settimane, hanno scatenato in Valentina una grande rabbia per la gogna mediatica a cui il figlio veniva sottoposto.

Il malcontento della suocera e la sua delusione per il comportamento di Giulia De Lellis sarebbe poi esploso ancora una volta nel momento in cui Giulia e Andrea si sono avvicinati di nuovo dopo un lungo periodo di lontananza.

Sempre secondo questa versione della storia, La madre di Andrea Damante avrebbe fatto pressione sul figlio al fine di convincerlo a chiudere la relazione con Giulia.

Naturalmente di ogni storia esistono sempre almeno due o tre versioni. Quella della madre di Andrea Damante è ben diversa da quella circolata nelle ultime settimane.

Pare infatti che la donna abbia sempre considerato Giulia molto bene e che abbia ancora oggi e nonostante tutto un buon rapporto con lei. A testimoniarlo un messaggio social che la madre di Andrea Damante ha voluto scrivere via social.

“Mi viene riferito che certi “giornalettai” non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni per informare “alcuni” che tra me e la piccola Giulia va tutto bene” ha precisato Valentina Fasciana, nella speranza di mettere a tacere le voci una volta e per sempre.

Nel frattempo, però, nel web serpeggiano di nuovo scontento, delusione e sospetto intorno all’eterna storia di amore e non amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Non molti giorni fa, infatti, è stato lanciato il nuovo singolo di Andrea Damante, che vanta una collaborazione con KiFi e, una meno pubblicizzata e apparentemente inevitabile con Giulia De Lellis.

L’influencer infatti compare nel video della canzone e i commenti dei follower di Damante non sono stati affatto positivi: molti sostengono che tutto il ritorno di fiamma sia stato soltanto un’astuta manovra pubblicitaria per lanciare il nuovo singolo del DJ.