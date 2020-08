Merdedesz Henger è stata presa di mira per il suo “prima e dopo” pubblicato su Instagram, ma il cambiamento è davvero drastico.

La figlia di Eva Henger è sempre stata bellissima, ma di certo oggi è molto diversa da com’era prima di intraprendere un percorso di allenamento intensivo che le ha permesso di conquistare una forma fisica invidiabile, molto differente da quella con cui si presentò sull’Isola dei Famosi.

A guidare Mercedesz in questo percorso verso una nuova forma di benessere psicofisico è stato il suo compagno Lucas Peracchi. Lucas è un personal trainer professionista che quindi ha avuto gioco facile nel guidare la sua compagna verso la meta.

Oggi i due hanno risposto a tutti coloro che sui social hanno accusato Mercedesz di essere cambiata troppo e di non essere più bella come prima.

Mercedesz Henger: il prima e dopo che fa discutere

Nel momento in cui una donna famosa si mette letteralmente e metaforicamente a nudo su Instagram è perfettamente normale che arrivino commenti di ogni tipo.

È quello che è successo a Mercedesz Henger, che ha pubblicato una fotografia del “prima e dopo” la sua trasformazione fisica.

Nella prima fotografia Mercedesz appare sorridente e felice mentre porta al collo il medaglione del più bravo della settimana mentre si trovava sull’Isola dei Famosi.

Fisico normale, forse un po’ fuori forma, pelle pallida ed espressione un po’ provata dalla stanchezza, anche nella prima fotografia Mercedesz era certamente molto bella ma è sicuramente molto diversa dalla Mercedesz di oggi.

Nella seconda fotografia, infatti, la figlia di Eva Henger appare abbronzatissima, tiratissima e orgogliosa di un fisico letteralmente esplosivo.

Le braccia scolpite, la vita strettissima e gli addominali in bella mostra sono sicuramente un cambiamento drastico rispetto alle condizioni fisiche di Mercedesz di qualche anno fa.

Lei ne è assolutamente entusiasta, e lo spiega nel lungo post con cui ha accompagnato la foto.

“So solo che adesso, la maggior parte dei giorni, sono felice e soddisfatta del mio fisico. Indipendentemente da quello che possono pensare le persone. “Hai le gambe troppo grosse”, “le braccia non sono femminili” e altri commenti a caso che neanche mi vengono in mente” ha scritto Mercedesz.

Anche se ha deciso di non curarsi troppo delle opinioni social, Mercedesz non ha voluto in alcun modo offendere coloro che hanno voluto commentare la sua nuova forma fisica: “Certo, sono tutte opinioni valide, sempre se pensate che a giudicare il vostro fisico debbano essere gli altri, ma io non la penso così. Penso che tutti sono bellissimi qualsiasi sia il loro fisico, l’importante è che siano felici e soddisfatti di loro stessi.”

Mercedesz ha anche spiegato che di certo quella mostrata nella seconda foto non è affatto la sua forma fisica costante, ma soltanto il top a cui è riuscita ad arrivare in questo periodo. La Henger ha voluto spiegare infatti che in determinati giorni, quando non si allena o quando mangia un po’ di più, la differenza si nota parecchio ma questo non la abbatte minimamente.

“Rimango sempre felice e consapevole del fatto che ho lavorato sodo per ottenere risultati che non avrei mai pensato di poter ottenere. E continuerò a lavorare per la mia felicità e soddisfazione” ha concluso.

A sostenerla naturalmente è arrivato anche il commento del suo fidanzato e personal trainer Lucas Peracchi, che ha voluto ricordare a coloro che hanno riservato a Mercedesz commenti poco carini la classica favola della volpe e dell’uva. “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba (mi riferisco a quelli che dicono che è peggiorata). Posso capire che ognuno ha i suoi gusti giustamente, però dal punto di vista della salute fisica e mentale è provato che un fisico atletico è nettamente meglio! […] Quindi poggiate le patatine e la Coca Cola, alzatevi dal divano e cambiate vita!”

Ma qual è il percorso di allenamento che Mercedesz ha seguito sotto l’attenta guida di Lucas? Si tratta di una routine estremamente efficace che è possibile seguire anche anche senza andare in palestra.

Tra l’altro, pare che dopo la burrasca affrontata nei mesi scorsi e che ha tenuto banco nei salotti del gossip nazionale Mercedesz Henger e Lucas Peracchi abbiano trovato una nuova armonia e stiano vivendo una relazione sana e felice.