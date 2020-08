Andrea Damante Somebody to Love, e nel video spunta Giulia De Lellis

Andrea Damante presenta il suo nuovo brano Somebody to Love ed è subito polemica. Nel video infatti c’è anche lei, Giulia De Lellis, e il web grida al “business”.

E’ uscito il 16 agosto il videoclip del nuovo brano di Andrea Damante, Somebody to love.

La canzone, realizzata con la collaborazione di KiFi, parla di un innamorato che, ben consapevole degli errori commessi in passato, ammette ora di avere ancora bisogno della sua amata, definita addirittura “battito del suo cuore“.

Vi viene in mente qualcuno? Il pensiero corre inevitabile a lei, Giulia De Lellis e a quella storia d’amore conclusa, chiacchierata (con tanto di libro al seguito) e poi ripresa come nella più bella delle favole ma adesso nuovamente in crisi.

Già, proprio ora, a ridosso dell’uscita del videoclip e del nuovo brano, la coppia ha infatti annunciato di dover riflettere sul proprio futuro. Una strana casualità? I fan credono proprio di no.

Andrea Damante e Giulia De Lellis fanno infuriare i fan

“Trovo difficile

Da comprendere

Le cose che abbiamo rotto

E le cose che abbiamo riparato

So che c’è molto da dire

Ma quello di cui ho bisogno stanotte sei tu”

Così canta KiFi nel brano remixato da Andrea Damante e i fan del deejay non potevano che far volare il pensiero a lei, Giulia De Lellis e a quella storia che tanto aveva appassionato il mondo del gossip.

Non si tratta però di un vero e proprio pensiero romantico: se infatti in molti hanno commentato il video su YouTube sottolineando quanto i due stiano bene insieme, altri si sono affrettati a insinuare qualche malevolo dubbio.

“A quanto pare si sono messi insieme solo per fare il video della canzone 😂😂”

“Una canzone di merda poi ho capito tutto business.quante storie tirano fuori sti due che buffoni”

“Ahhh Ecco perché erano tornati insieme per fare il video. In pratica si mollano e lasciano in corrispondenza di vendita libri e singoli e le bimbe abboccano!”

Della crisi avevano del resto parlato anche i diretti interessati. Andrea Damante si era affettato a smentire ogni cosa sul settimanale Chi, sottolineando però poi che entrambi avevano bisogno di “svuotare la testa da troppe cose, Giulia, dal canto suo, aveva spiegato come si trattasse di ” un momento un po’ particolare” e, sebbene con grande tristezza, ci fosse bisogno di riflettere.

Ecco allora come ai malevoli del web sia bastato fare due più due e concludere come i tira e molla della coppia siano in realtà più frutto di strategie di businessman che dei tormenti del cuore.

E voi che ne pensate? Intanto rivediamo il video dello scandalo.