Dieta rassoda glutei, verdure e cotture alla piastra per essere toniche

Fianchi e glutei sono sempre due dei punti più critici nel fisico di una donna. Ma con la dieta rassoda glutei ottenere un risultato è semplice

Se il ritorno dalle vacanze ha presentato il conto sotto forma di glutei più flaccidi, o comunque poco tonici, nessun problema.

C’è la dieta rassoda glutei che andrà a lavorare là dove serve e unita ad un po’ di esercizio fisico ci rimetterà in sesto.

Un regime alimentare a base soprattutto di verdura, frutta e cotture leggere eliminando il grasso nei punti critici.

Una dieta che permetterà di disintossicarci eliminando le tossine in maniera naturale e che lavorerà anche per noi. E non preoccupatevi, costa anche poco.

Dieta rassoda glutei, sette giorni al top

Lunedì

COLAZIONE: un tè verde e quattro fette biscottate integrali

SPUNTINO: due carote

PRANZO: minestrone, una fetta di pollo alla piastra e 50 grammi di pane integrale

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: platessa con zucchine al vapore e 40 grammi di pane integrale

Martedì

COLAZIONE: tè verde zuccherato con miele, due fette biscottate integrali, una mela

SPUNTINO: due carote

PRANZO: passato di verdure e 120 grammi di tacchino cotto alla piastra con 100 grammi di zucchine alla piastra o al vapore e 40 grammi di pane integrale

SPUNTINO: tre kiwi

CENA: petto di pollo alla griglia con spinaci condito in modo semplice e 40 grammi di pane

Mercoledì

COLAZIONE: una tazza di latte con due biscotti integrali e una banana per dare frizzantezza alla giornata.

SPUNTINO: yogurt

PRANZO: passato di verdure con piselli e pane

SPUNTINO: Frutta

CENA: pasta al pomodoro 70 gr condita in modo semplice, 100 grammi di cicoria cotta al vapore con olio e limone

Giovedì

COLAZIONE: tè con miele, accompagnato da tre biscotti integrale e 2 kiwi

SPUNTINO: spremuta di frutta

PRANZO: passato di verdure, 200 grammi di salmone al vapore accompagnato da verdure grigliate

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: 80 grammi di paste con le zucchine accompagnata da verdure grigliate

Il fine settimana della dieta glutei sodi

Venerdì

COLAZIONE: un tè con mezzo cucchiaino di miele, due biscotti integrali per accompagnarlo e infine un kiwi

SPUNTINO: per lo spuntino del primo giorno scegliamo un frutto fresco.

PRANZO: minestrone di verdure, 150 grammi di insalata con pomodorini e carote

SPUNTINO: due arance

CENA: carne di manzo cotta ai ferri, accompagnata da 100 grammi di cicoria da condire con olio a crudo infine 40 grammi di pane integrale

Sabato

COLAZIONE: tè verde, 3 fette biscottate integrale e una pesca

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

PRANZO: uovo sodo e insalata di patate, broccoli e lattuga.

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: 1 etto di tacchino alla griglia, con spinaci e pane integrale

Domenica

COLAZIONE: yogurt magro, cereali integrali e un frutto

SPUNTINO: spremuta

PRANZO: passato di verdure, filetto di sgombro al naturale e 40 grammi di pane integrale

SPUNTINO: mela

CENA: passato di verdure orata e pane integrale