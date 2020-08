Giulia De Lellis commenta la storia tra Eleonora Rocchini e Nunzio

Giulia De Lellis ha commentato per la prima volta la storia nata tra Eleonora Rocchini e Nunzio, l’ex cognato di Oscar Branzani.

Giulia De Lellis, nelle scorse ore, ha sorpreso tutti decidendo di commentare per la prima volta la storia nata tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia. La loro relazione, come i più informati ricorderanno bene, ha fatto discutere e non poco il popolo della rete in quanto lui era il fidanzato della sorella di Oscar Branzani, ex di Eleonora.

La storia, giusto per non farsi mancare niente, è nata proprio quando lei era ancora impegnata con Oscar e Nunzio era fidanzato con la sorella dell’ex tronista. Dopo varie smentite e conferme, Eleonora ha ufficializzato di avere una relazione con Nunzio pubblicando un breve video in cui si lascia andare a teneri baci con il suo nuovo compagno. Tra i vari commenti ricevuti, come anticipato, spicca quello di Giulia, che di recente ha preso una decisione molto importante, che ha rivelato cosa pensa di questa coppia.

Eleonora Rocchini e Giulia De Lellis: il loro rapporto dopo Uomini e Donne

Nonostante dopo la fine del loro percorso ad Uomini e Donne, Giulia De Lellis ed Eleonora Rocchini non si siano frequentate in maniera assidua, la loro amicizia è proseguita anche a telecamere spente.

Per questo motivo la compagna di Andrea Damante ha dimostrato di essere più che felice che mai per la ritrovata serenità della sua amica, che al fianco di Nunzio Moccia sembra aver stabilito il giusto equilibrio. Nonostante qualche tempo fa si mormorasse di un ritorno di fiamma con Oscar Branzani.

“Ti vedo decisamente felice” ha scritto Giulia De Lellis su Instagram. “Ed è questa la cosa più importante” ha concluso l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne. “Ti voglio bene anche io” ha prontamente replicato Eleonora Rocchini che ha anche risposto ad una fan che le chiedeva se facesse il tifo per la storia di Giulia con Andrea Damante.

“Il nome del suo partner non ha alcuna importanza” ha risposto la Rocchini. “Io faccio il tifo per qualsiasi cosa possa illuminare il suo cuore“ ha concluso l’influencer.

Eleonora sembrerebbe aver finalmente trovato la felicità che tanto cercava ed i fan sperano che possa essere lo stesso anche per Giulia De Lellis e Andrea Damante, che pare stiano trascorrendo un periodo di crisi.