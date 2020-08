Belen Rodriguez perdona Stefano De Martino? Parla Maria De Filippi

Belen Rodriguez è pronta a tornare con Stefano De Martino? Maria De Filippi si sbilancia sulla loro rottura e sul possibile ritorno di fiamma.

Maria De Filippi, recentemente intervistata da Gente, è tornata a parlare di una delle coppie, ormai scoppiata, più chiacchierate di sempre: Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Dopo di tutto chi meglio di lei, che in un certo senso ha visto nascere il loro amore, può parlare? La conduttrice ha ammesso che il conduttore di Made in Sud ha un carattere molto particolare ed è solito combinarle di tutti colori. Anche a lei, oltre al tradimento ad Emma Marrone durante la loro partecipazione ad Amici, ne ha combinate di ogni. Soltanto che poi lui si presenta con tante belle parole, sfoggiando il migliore dei suoi sorrisi, e si finisce con il perdonargli ogni cosa.

Per questo motivo la conduttrice, che ha rivelato lei ad Emma del tradimento di De Martino, non esclude che Belen possa tornare sui suoi passi e riprendere, per la terza volta, la sua storia.

“Non so come andrà a finire questa volta tra Belen e Stefano” ha premesso Maria. “Ma può darsi che tornino insieme perché con lui non si può mai sapere“ ha aggiunto. “Stefano è quel tipo di persona che non fa altro che combinare disastri, poi arriva con quella faccia, con il suo solito sorriso, ti fa un bel discorso e tu finisci con il perdonarlo ogni volta” ha spiegato Maria De Filippi su Belen e Stefano.

“Belen invece possiede una qualità rara al giorno d’oggi: quella di emozionarsi” ha poi rivelato la moglie di Maurizio Costanzo. “Lei è rimasta un po’ bambina nel cuore. Quando lavora a Tu sì que vales, che è l’unica trasmissione che ha scelto di fare, non fa altro che commuoversi. Le sorridono ogni volta gli occhi” ha spiegato. “Lei si mette allo stesso livello di tutti, non si crede superiore“ ha concluso. “Non ti fa pensare la sua bellezza ed è amica delle donne, sempre“.

Maria De Filippi elogia Belen Rodriguez e su Stefano svela: “Fa guai”

Maria De Filippi ha speso bellissime parole nei confronti di Belen Rodriguez, definendola una delle poche persone al mondo che ancora oggi è in grado di emozionarsi. Una dote, a parere della conduttrice, molto rara, che non ha riscontrato nelle altre persone con cui ha avuto modo di poter collaborare e incontrare nella sua vita.

Su Stefano De Martino, invece, ci ha tenuto a sottolineare che è una brava persona ma che tende un po’ troppo spesso a combinare guai, definendolo come un uomo davvero imprevedibile.

“Io e Stefano abbiamo un ottimo rapporto” ha premesso la moglie di Maurizio Costanzo, che ieri ha difeso il conduttore di Made In Sud. “So perfettamente che tipo di persona è, ma purtroppo la sua natura è quella di combinare guai di continuo” ha spiazzato Maria. “Se non li fa, non è lui. So anche molto bene che ogni volta che si presenta da me è perché ha combinato qualcosa“ ha aggiunto.

“Durante la fase del lockdown, quando ha lasciato Milano per recarsi a Napoli per iniziare a lavorare a Made in Sud, è passato a Roma per farmi un saluto” ha raccontato Maria De Filippi su Stefano De Martino. “Quando è passato mi sono detta: ok, ci risiamo. Cosa ha combinato questa volta?” si è chiesta la conduttrice ed il suo sesto senso non ha fallito nemmeno questa volta, visto che subito dopo è stata annunciata la crisi con Belen e il successivo presunto flirt con Alessia Marcuzzi.

“Abbiamo parlato un po’ del più e del meno, anche dei suoi progetti lavorativi e poco dopo è tornato al suo viaggio di lavoro” ha aggiunto la conduttrice. “Ma avevo ragione: qualche giorno dopo il nostro incontro, è scoppiato il gossip con Belen che li ha letteralmente travolti” ha ammesso la moglie di Costanzo.

“Stefano è una persona molto particolare, è in grado di farsi perdonare anche l’impensabile“ ha proseguito subito dopo la conduttrice. “Ha fatto la stessa cosa anche con me. Quando lavorava ancora nella scuola di Amici, ha avuto una relazione con un’altra ballerina” ha concluso la conduttrice, facendo probabilmente riferimento al gossip con Giulia Pauselli, attuale compagna di Marcello Sacchetta. “Me ne ha fatte di tutti i colori” ha aggiunto.

Maria De Filippi, per la prima volta, si è lasciata andare in merito al rapporto che la lega a Belen e Stefano, convinta che tra loro non sia escluso un ennesimo ritorno di fiamma. Che la terza volta sia quella buona e soprattutto definitiva per la coppia che non sembra trovare pace?