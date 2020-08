Stefano De Martino e Belen, Maurizio Costanzo: “Lui ha fatto bene”

Maurizio Costanzo si è sbilanciato in merito alle carriere lavorative intraprese da Stefano De Martino e la sua ex Belen Rodriguez.

Maurizio Costanzo, intervistato dal settimanale Nuovo, ha deciso di sbilanciarsi in merito alle carriere televisive di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il giornalista che ha avuto modo di poterlo intervistare, gli ha chiesto cosa ne pensasse della scelta di Stefano di abbandonare i progetti che aveva con Maria De Filippi, quello di condurre il DayTime di Amici ed essere uno dei ballerini professionisti della scuola, per lavorare in Rai.

Costanzo, forse in maniera un po’ inaspettata per il suo interlocutore, ha dato ragione a De Martino, apprezzando la scelta fatta di trasferirsi in Rai lasciandosi alle spalle il suo lavoro ad Amici.

“Mi sa che Mario non aveva altro da offrirgli” ha premesso Costanzo parlando anche di sua moglie, che ha ammesso di essere stata lei a raccontare ad Emma del tradimento di Stefano. “Quindi ritengo che lui abbia fatto più che bene ad accettare l’offerta ricevuta in Rai” ha ammesso Maurizio Costanzo su Stefano De Martino, senza risparmiarsi un commento sulla carriera di Belen Rodriguez, attualmente impegnata con le registrazioni di Tu sì que vales.

Maurizio Costanzo su Stefano De Martino e Belen: “Non mi aspettavo di più”

Maurizio Costanzo, come anticipato, si è sbilanciato in merito alla carriera televisiva intrapresa da Belen Rodriguez. Il giornalista che lo ha intervistato, gli ha fatto notare che la bella modella argentina sembra essersi un po’ spenta ultimamente, come se avesse già dato tutto quello che potesse dare al pubblico da casa. Anche in questo caso, il commento del marito di Maria De Filippi non è tardato ad arrivare.

“Ma onestamente io non credo che Belen aspiri a fare qualcosa di più in tv” ha ammesso il presentatore. “Alla fine, che io sappia, non ha mai intrapreso di certo una formazione come attrice” ha aggiunto. “Non mi aspettavo mica che si mettesse a recitare in Medea” ha concluso con la sua solita schiettezza Maurizio Costanzo su Belen Rodriguez, tra l’altro lei ha definitivamente chiuso la conoscenza con Gianmaria Antinolfi.

Visualizza questo post su Instagram Meditading near the sea @zalando_man #zalandostyle #ad Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 5 Ago 2020 alle ore 3:43 PDT

Belen e Stefano sembravano avere superato “le aspettative” di Maurizio Costanzo e chi meglio di lui, che ha contribuito a fare la storia della televisione italiana, può permettersi di esprimere giudizi in merito alle carriere dei personaggi dello spettacolo?