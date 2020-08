Can Yaman, Francesca Cipriani delusa: “Ci sono persone cattive”

Francesca Cipriani è tornata a parlare del suo presunto flirt con Can Yaman di DayDreamer, rivelando che ci sono persone cattive intorno a lei.

Non c’è pace per Francesca Cipriani. L’opinionista di Barbara d’Urso, qualche settimana fa, come i più informati ricorderanno bene, aveva rivelato di aver avuto un intenso incontro con Can Yaman dietro le quinte di Live Non è la d’Urso. Il bell’attore rimase così colpito tanto da invitarla a cena fuori, ma il tutto sarebbe sfumato a causa della pandemia e dall’impossibilità di spostarsi a causa del lockdown.

In molti però hanno dubitato delle dichiarazioni di Francesca sull’attore di DayDreamer, insinuando che si sia inventata ogni cosa.

Intervistata dal settimanale Nuovo, l’opinionista ci ha tenuto a ribadire che quanto raccontato nelle scorse settimane corrisponde alla verità dei fatti ma che purtroppo in giro non ci sono soltanto brave persone.

“Io ho sempre detto la verità, aveva semplicemente confidato che avevamo fatto due chiacchiere” ha ammesso Francesca Cipriani sull’incontro con Can Yaman, anche se in un primo momento aveva definito la loro conversazione molto più che un semplice scambio di parole. “L’Italia purtroppo è piena di persone cattive, invece il pubblico turco mi riempie di complimenti affettuosi” ha concluso l’opinionista di Barbara d’Urso.

Francesca Cipriani e Can Yaman: un amore stroncato sul nascere?

Francesca Cipriani, durante il corso dell’intervista, ha anche ammesso, tra una confessione e l’altra, che Can Yaman di DayDreamer non l’ha più sentito da quel breve incontro. Il bell’attore non avrebbe risposto ad un solo messaggio, né tanto meno le abbia scritto qualcosa di suo pugno.

L’opinionista di Barbara d’Urso, che forse è nel cast del Grande Fratello Vip di Signorini, ci ha tenuto a ribadire che però Can in Italia, da quel momento a causa della pandemia, non ci ha messo più piede. Sarà forse per questo che i due non si sono più sentiti?

Il flirt tra Francesca Cipriani e Can Yaman non ha particolarmente convinto il pubblico della rete, ma sicuramente sarà pronto a ricredersi quando il protagonista di DayDreamer tornerà in Italia e avrà modo di poter rivedere ancora una volta l’opinionista di Barbara d’Urso e, perché no, l’incontro potrebbe proprio avvenire nel salotto televisivo della conduttrice.