Georgina Rodriguez, la foto in guêpière su Instagram: fan in estasi

Georgina Rodriguez si mostra sinuosa e sensuale su Instagram con uno scatto irriverente che conquista i fan e alimenta l’immaginazione collettiva in questa calda estate assolata.

“Quello che dicono i tuoi occhi, lo sussurra la tua anima”. Georgina Rodriguez si affida a una piccola massima per spalancare le porte – diciamo così – della propria intimità sui social. Lady Ronaldo è sempre stata discreta nel saper discernere pubblico e privato, specialmente in Rete. Molto spesso, però, i contesti hanno finito per coincidere senza dare adito ad allusioni spiacevoli.

Georgina è in grado di dosare bene fascino, seduzione e curiosità. Trittico che, saltuariamente propone ai fan tra un nuovo progetto e l’altro. Quindi è impossibile stupirsi, sorprendersi invece sì, se la vediamo in bagno intenta a truccarsi con una guêpière invitante che esalta le sue forme. L’argentina ha abituato i propri affezionati mostrandosi senza filtri, o quasi, per poter mettere in evidenza le grazie di un fisico sempre più audace e perfetto che spariglia le carte anche solo negli atteggiamenti più semplici.

Georgina Rodriguez, che fisico su Instagram: la foto in guêpière

Mettersi un rossetto, passarsi l’eye-liner, gesti quotidiani che si caricano di una sensualità particolari se a metterli in evidenza è lei in grado di ipnotizzare chiunque con il giusto atteggiamento. Così i followers diventano una platea inerme a cui sottoporre le imprevedibilità di una natura selvaggia sempre pronta a fare la differenza.

Dopo l’Ariston le quotazioni di Georgina, soprattutto agli occhi del pubblico italiano, sono salite. Così come è aumentato – anche grazie all’approdo di Cristiano Ronaldo in Italia – l’interesse per le sue vicende. L’argentina, ormai, viaggia a vele spiegate verso il successo internazionale anche grazie alla “cassa di risonanza” che le ha offerto il nostro Paese.

L’Italia e il suo pubblico hanno sempre ben accolto una bellezza cristallina, accompagnata dalla capacità di stupire con poco: Instagram, d’altronde, è la vetrina sul nuovo mondo digitale e globalizzato. E la differenza può farla, spesso, anche un costume intero se viene indossato con grazia ed un pizzico d’irriverenza.

Lo que dicen tus ojos lo susurra tu alma ❤️

