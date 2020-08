Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ai ferri corti: interviene Belen

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano essere arrivati alla fine della loro storia d’amore. Sui social è intervenuta anche la sorella di lei, Belen.

Cecilia Rodriguez e, sembrerebbe esserlo ancora salvo conferme ufficiali, il suo compagno Ignazio Moser sembrano essere sempre più lontani e non solo dal punto di vista fisico, visto che i due non appaiono insieme da diverso tempo.

Nelle scorse ore, tra l’altro, è spuntata in rete anche quella che sembrerebbe essere una frecciata da parte della bella modella argentina verso il suo ex fidanzato. Frecciata a cui ha partecipato anche sua sorella maggiore Belen Rodriguez, che è apparsa al settimo cielo al fianco del suo nuovo compagno. Che cosa hanno fatto le sorelle più famose del piccolo schermo?

Hanno caricato sui rispettivi profili Instagram una clip in cui si dilettavano a cantare una canzone in spagnolo, la loro lingua madre. Fin qui non c’è nulla di male, anzi, peccato la frase caricata sui social sia la seguente: “Il suo ragazzo la ingannava”.

Una strana coincidenza che Belen e Cecilia Rodriguez abbiano scelto di pubblicare su Instagram proprio questa frase, visti i recenti gossip che girano sulle loro, una totalmente terminata, relazioni. Sarà un caso o la piccola Cechu ha lanciato una frecciata al suo, forse ex, Ignazio Moser?

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Il sospetto

Ignazio Moser, secondo gli ultimi gossip lanciati dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, avrebbe mostrato più di un interesse per Diletta Leotta.

L’ex sportivo e la sua compagna Cecilia non hanno ancora commentato tale indiscrezione, ma sempre sul profilo Instagram di lei ha caricato nell’ennesimo video con tanto di canzone in sottofondo in cui si dilettava a mostrare le sue doti di cantante ai suoi fedeli sostenitori.

Questa volta il pezzo in questione parla di una relazione malsana, in cui lui non fa altro che tradire la sua compagna. “No, questa canzone non va bene. Ora ne canto un’altra” ha commentato Cecilia Rodriguez.

Il popolo della rete è convinto che questo suo commento sia un’ammissione del tradimento di Ignazio Moser, ma purtroppo o per fortuna non c’è assolutamente nulla di certo. In quanto i due hanno preferito ignorare i gossip e concentrarsi sulla loro vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Per andare dove non sai devi passare per dove non sai. Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 15 Ago 2020 alle ore 11:14 PDT

Cecilia e Ignazio riusciranno a superare questo difficile periodo della loro relazione?