Provate il pollo al peperoncino cotto nel microonde, sarà una bella sorpresa per tutti

Quando siamo di corsa, il microonde può diventare un prezioso alleato. Perché non tutti lo sanno, ma non serve soltanto a scongelare oppure a sciogliere il burro quando dobbiamo preparare una torta. Provate a preparare il pollo al peperoncino cotto nel microonde, sarà una piacevole sorpresa.

Un pollo pronto in mezz’ora, ma soprattutto croccante e fragrante come se l’avessimo cotto nel forno classico. Anche perché rispetto alla ricetta tradizionale cambia poco, con il vantaggio però che mentre cuoce potete dedicarvi anche ad altro.

Ingredienti:

1 pollo ruspante

500 g pomodori maturi

1 cipolla rossa

2 peperoncini

mezzo bicchiere di vino bianco secco

basilico

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Pollo al peperoncino nel microonde, tutto pronto in mezz’ora

Ci sono pochissimi trucchi per un perfetto pollo al peperoncino cotto nel microonde, ma una è fondamentale. Scegliete un bel pollo ruspante, ancora meglio se comprato direttamente dal contadino. Una taglia media, oppure un galletto, per il microonde è perfetto.

Preparazione:

Cominciate a prendere il pollo, eliminate eventuali impurità e piume, poi tagliatelo a pezzi piccoli, perché così faciliterete la cottura. Poi in una padella da microonde lasciate appassire la cipolla affettata sottilmente insieme a 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva per 3 minuti a 650 Watt di potenza. Quando è dorata, unite il pollo a pezzi e bagnate subito con il vino bianco, cuocendo per circa 10 minuti. Tenete la potenza sempre a 650 Watt, fino a far evaporare il vino.

Intanto spellate i pomodori e tagliateli a dadini dopo aver tolto tutti i semi. Poi mettete anche questi nella padella con il pollo insieme ai peperoncini sminuzzati e al basilico tritato. Regolate di sale e date una macinata di pepe fresco.

Mescolate e coprite, cuocendo per circa per 15 minuti ad una potenza di 500 Watt. Ricordatevi ogni tanto di girare i pezzi di pollo per farli insaporire e cuocerli in maniera uniforme. Quando sarà dorato, lo potete togliere dal microonde e servitelo ancora caldo.