Quindi possiamo dire che le variabili sono tante, non si deve solo considerare la natura del capello e lo stato di salute, ma anche il tipo di taglio che avete. Secondo alcun hair stylist non è vero che tagliare i capelli spesso fa ricrescere la chioma più velocemente, questa è solo una leggenda metropolitana. Il ciclo di crescita dei capelli, dipende da diversi fattori come la genetica, l’etnica, l’utilizzo di integratori e di farmaci.

Il taglio è indispensabile per eliminare le doppie punte e rendere i capelli più sani. Quando decidiamo di tagliare i capelli, la chioma appare più voluminosa perché eliminiamo le parti finali delle ciocche, che di solito sono più sottili, con doppie punte e sfibrate. Sicuramente se non siete attente quando asciugate i capelli, utilizzate in modo errato la piastra e il phon, tendete a rovinare le punte più facilmente.

Inoltre i capelli vanno protetti dall’inquinamento e smog, quindi dopo il taglio i capelli appariranno più forti e sani.

Sicuramente anche la scelta dei prodotti come shampoo, balsamo, creme e protettori, possono influenzare positivamente sulla qualità del capello.

Come cambia la frequenza del taglio in base al capello

Come già detto, non esiste un tempo preciso, si consiglia tagliare i capelli ogni 3 mesi. Ci sono tagli che richiedono una spuntatina più frequente, scopriamo.

-Capelli corti:vanno tagliati frequentemente, per evitare che si possa perdere la forma dopo la ricrescita. Il consiglio è tagliarli ogni 4 settimane se avete una ricrescita veloce, viceversa li tagliate ogni 6 settimane.

-Capelli tinti: la tintura può danneggiare i vostri capelli, soprattutto se si utilizzano quelle che contengono l’ ammoniaca, che rendono la chioma più fragile e le punte più secche e sfibrate. Tagliate i capelli ogni 3 settimane se i capelli sono corti, se sono lunghi anche ogni 4 mesi. Sicuramente con il taglio si eliminerà il colore sbiadito.

-Capelli ricci: si perde la definizione del riccio, se vengono lasciati così e non tagliati spesso. Almeno ogni 4-5 settimane, se il taglio è corto, per capelli lunghi invece, potete provare anche ogni 3-4 mesi. In caso di capelli lunghi e scalati, non appena lo ritenete opportuno, recatevi dal vostro hair stylist. Non trascurate mai i capelli ricci, perchè hanno bisogno di trattamenti maggiori perchè tendono a disidratarsi più in fretta e a fare più nodi.

-Capelli lunghi: hanno bisogno di cure particolari, devono essere sempre ben idratati, splendenti e non sono sfibrati. Si consiglia di tagliarli ogni 4 mesi, ma solo se avete cura e seguite i giusti trattamenti di bellezza. In caso contrario invece riducete il tempo. Tutto dipende anche se sono capelli tinti o che sono stressati dai diversi trattamenti di asciugatura, permanente.

Possiamo concludere affermando che: