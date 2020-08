Anna Tatangelo è preoccupata: grave incidente domestico per la madre

La madre di Anna Tatangelo è stata ricoverata d’urgenza dopo un incidente domestico ha causato profondi traumi al volto.

Avrebbe dovuto essere un periodo di vacanza per la signora Palmira, madre di Anna Tatangelo e della sorella Silvia.

Purtroppo però, mentre si trovava nella sua casa di Sora, paese d’origine della famiglia Tatangelo, la signora Palmira è caduta e le sue condizioni si sono dimostrate immediatamente gravi, tanto che è stato necessario immediatamente il suo ricovero d’urgenza in una struttura specializzata.

Grave incidente alla mandibola per la madre di Anna Tatangelo

Nelle scorse settimane Anna Tatangelo ha dichiarato che durante il lockdown ha attraversato un difficile periodo personale, soprattutto a causa della separazione definitiva da Gigi D’Alessio.

Nonostante tutto però Anna era riuscita a guadagnare di nuovo la propria serenità stando vicina alla famiglia e ai suoi affetti più cari.

In particolare, Anna si era detta molto felice di aver potuto trascorrere del tempo insieme alla madre Palmira, che in passato la cantante aveva definito una vera e propria roccia.

Purtroppo, però, la signora Palmira è ormai un po’ avanti con l’età e anche un semplice incidente domestico, se particolarmente sfortunato, può portare a pessime conseguenze.

Pare infatti che la madre di Anna Tatangelo sia caduta mentre era in casa e che abbia battuto la faccia procurandosi una frattura scomposta alla mandibola. Si tratta di una diagnosi molto grave che non ha potuto essere gestita nel piccolo pronto soccorso dell’ospedale di Sora.

La signora è infatti stata rapidamente trasferita in un ospedale di Roma specializzato in interventi maxillo facciali.

Fortunatamente Anna era tornata da pochi giorni dalle sue vacanze in Sardegna, trascorse in grande serenità insieme a suo figlio Andrea, di dieci anni. La cantante ha quindi potuto precipitarsi ad assistere la madre assieme alla sorella Silvia.

Non si conoscono ancora gli esiti dell’operazione, ma di certo la convalescenza della signora Palmira, soprattutto se ha dovuto subire un complesso intervento chirurgico, potrebbe richiedere diversi giorni.

L’incidente che ha coinvolto la signora Palmira è comunque soltanto una battuta d’arresto in un periodo estremamente positivo per Anna Tatangelo.

Per la cantante gli ultimi mesi sono stati una vera e propria rinascita che l’ha restituita al mondo piena di nuove energie psicologiche e creative. Per rimarcare la grande rivoluzione che ha cambiato radicalmente la sua vita nel corso degli ultimi mesi, Anna ha anche voluto dare un colpo di spugna al suo look, passando dal classico e amatissimo castano a un biondo platino che ha fatto sognare i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 14 Lug 2020 alle ore 5:02 PDT

Come se non bastasse Anna ha anche lanciato un nuovo singolo dal titolo Guapo, cantato in un perfetto napoletano.