Stanche del vostro taglio bon-ton? Avete voglia di qualcosa di più audace ed al passo con la moda? E’ arrivata l’ora di passare al Pixie Cut: un taglio super strong che dona personalità ad ogni donna

Avete mai sentito parlare del Pixie Cut? Ogni donna, almeno una volta nella vita, ha bisogno di dare un taglio netto alla propria chioma, spesso per un cambiamento in ambito sentimentale! Il Pixie Cut può essere definito uno dei cambiamenti più estremi che una donna possa fare. Sono diverse infatti le versioni che esistono: cortissimo, lungo, scalato o mosso.

Il Pixie Cut, letteralmente “taglio a folletto”, nasce nel 1953 quando la bellissima attrice Audrey Hepburn lo sfoggia nel film Vacanze Romane. E’ stato pensato come una rivisitazione del classico Bob o Caschetto: capelli cortissimi sul collo e frangia lunga che incornicia il viso.

Pixie Cut biondo platino

L’evergreen del Pixie Cut è di certo il biondo platino con base scura. Queste due tonalità così in contrasto tra di loro donano carattere al taglio e lo rendono intramontabile.

Qualche millimetro di ricrescita castana scura, in alcuni casi quasi tendente al color ebano, e poi si parte con il biondo platino, a volte arrivando anche all’argento, per incorniciare il volto con colori freddi che donano luminosità all’incarnato

Pixie Cut Castano

Lo abbiamo detto, il Pixie Cut biondo platino è un must have, almeno una volta nella vita andrebbe fatto. Un’altra alternativa è il Pixie dalle tonalità più calde ed avvolgenti: quelle che vanno dal castano al mogano.

Di sicuro un risultato meno strong rispetto al biondo platino ma, anche con tonalità più scure, il Pixie su capelli cortissimi dona grande personalità a chi deciderà di portarlo. Non ci credete? Guardate qui.

Pixie Cut con sfumature colorate

Volete qualcosa di più pazzo e folle? Allora coloriamo! Cosa c’è di tendenza più dei capelli dalle sfumature pastello? Rosa, viola, azzurro, verde: le chiome di oggi sfoggiano di sicuro colori appariscenti e mai scontati.

Non abbiate paura, questi colori non sono solo per le giovanissime. Sempre più donne infatti over 60 amano ormai sfoggiare colori sempre più folli e stravaganti come questi: parola d’ordine? OSARE!